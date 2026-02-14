El Joventut agrava la crisis del Casademont

El Asisa Joventut logró este sábado en el pabellón Príncipe Felipe una clara victoria a domicilio ante el Casademont Zaragoza (67-79) y agravó la crisis del equipo aragonés, que ya acumula seis derrotas seguidas en la Liga Endesa.

El encuentro enfrentaba a dos equipos en situaciones muy distintas, con los locales fuera de Europa y con cada vez menos renta con los puestos de abajo, mientras que los visitantes llegaban octavos en la tabla y con opciones tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones.

Con estos mimbres, para los rojillos lograr la victoria empezaba a ser un asunto vital y no solo para recuperarse en el plano anímico, pues la situación en el campeonato doméstico, de seguir su negativa dinámica, podría empezar a complicarse.

El duelo empezó enérgico e igualado, con Devin Robinson como paladín del Casademont, que llegó a ponerse cuatro puntos arriba (9-5) pasados cuatro minutos, pero la ‘Penya’ supo reaccionar, apoyada también por los errores de los locales, y llegó al final del primer cuarto por encima en el marcador (15-17).

El segundo periodo mantuvo el tono intenso e impreciso del inicio, aunque el Joventut supo calibrar más su juego, con un Cameron Hunt que empezó a ser un verdadero tormento para los jugadores de Jesús Ramírez. Además, el Casademont comenzó a perderse en sus problemas, especialmente, por el poco acierto desde los tiros libres y las pérdidas, hasta una decena a la conclusión de la primera mitad.

A estas limitaciones había que sumar varios 2+1 que logró el conjunto catalán, que echaron más sal en la herida de los locales en un momento complejo. A falta de un minuto para llegar al descanso, el Joventut se llegó a poner a 9 puntos de distancia (30-39), aunque el intermedio llegó con el 32-39 en que dejaba con posibilidades a los rojillos para la segunda mitad.

Casademont - Joventut / Joventut Badalona

Robinson, con 12 puntos, un 100 % de acierto y 17 de valoración, mantenía en la lucha a su equipo, mientras que Hunt (11 puntos) y Tomic (9) hacían daño a los locales. En la reanudación, los problemas crecieron para el Casademont, con un fatal regreso al parqué para ponerse 13 puntos por debajo en poco más de un minuto (32-45).

La reacción tenía que ser inmediata en el conjunto local y por parte de Robinson la apuesta parecía garantizada, dado su buen partido hasta el momento, pero la duda estaba en ver si el resto de la escuadra zaragozana subiría el nivel. Sin embargo, Hunt estaba pletórico y muestra de ello fueron los dos triples seguidos que anotó y que supusieron una renta de ya 17 puntos para los de Badalona (16-53) a los tres minutos de haber comenzado el cuarto.

El partido pintaba cada vez peor para los de Ramírez, impotentes ante un adversario que se acercaba al último cuarto con una ventaja de 20 puntos, a algo más de un minuto antes de finalizar el periodo (42-62). Tras el nefasto tercer cuarto del Casademont, el último tramo del duelo llegó al Príncipe Felipe con el 44-62 en el electrónico que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro de lado del Joventut.

Y, efectivamente, los últimos diez minutos, aunque sirvieron para que el Casademont ofreciera una mejor imagen, el conjunto entrenado por Daniel Miret se acabó llevando una victoria de Zaragoza (67-79) que agrava la crisis en la que está sumida el equipo aragonés.