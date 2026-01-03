El Joventut acaricia el billete hacia la Copa tras acabar con La Laguna Tenerife

El Joventut se apuntó un triunfo de prestigio ante La Laguna Tenerife por 78-67 tras un partido en el que los verdinegros fueron superiores y supieron aguantar las embestidas de los insulares para conseguir la novena victoria de la temporada en Liga Endesa y dar un paso prácticamente definitivo hacia la Copa. Cameron Hunt, con 17 puntos, fue el máximo anotador de una Penya que volvió a contar con un Ricky Rubio brillante: 12 tantos, siete rebotes y seis asistencias para 21 de valoración.

Joventut - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 03/01/2026 LIGA ENDESA CJB 78 67 LLT Alineaciones JOVENTUT, 78 (18+24+19+17): Hakanson (2), Hunt (17), Kraag (8), Dekker (14), Birgander (4) -cinco inicial-; Drell (6), Rubio (12), Vives (6), Ruzic (-), Tomic (5) y Hanga (4). LA LAGUNA TENERIFE, 67 (19+14+21+13): Fitipaldo (-), Fernández (9), Scrubb (4), Doornekamp (1), Guerra (6) -cinco inicial-; Van Beck (11), Huertas (11), Shermadini (6), Abromaitis (14) y Giedraitis (5).

El Joventut fue consciente desde el primer momento que el duelo ante los aurinegros era una 'final' ante un rival directo para estar en la próxima Copa del Rey. Sin margen para especular, los de Dani Miret arrancaron el partido con un parcial de 11-4, bien contestado por la vieja guardia de Tenerife. Marcelinho Huertas y Gio Shermadini redujeron la desventaja, pero la Penya, con el 'recuperado' Sam Dekker, seguía dominando en el electrónico (16-11).

Espectáculo de Ricky Rubio

Pese al dominio inicial de los locales, llegó la reacción de los de Txus Vidorreta. Con un triple de Tim Abromaitis, los tinerfeños cerraron el primer asalto con una ventaja mínima (18-19). Tuvo que esperar la Penya su momento, y en cuanto Ricky Rubio se echó el equipo a la espalda, los verdinegros volvieron a sonreír. El base de El Masnou se combinó con Cameron Hunt, e incluso se permitió un mate que hizo enloquecer al público congregado en el Olímpic.

El Joventut se divertía, Tenerife no lograba detener el vendaval local, y tras un parcial en el periodo de 24-14, la Penya se marchó a vestuarios con una ventaja de nueve puntos, tras un triple de Dekker (42-33).

Ventaja importante de la Penya tras el descanso

No logró Vidorreta dar con la tecla al descanso, y la ventaja local se estiró hasta los 12 puntos (51-39). Y cuando el Joventut amenazaba con poder romper el encuentro, llegó la respuesta de los visitantes. Jaime Fernández culminó un parcial de 1-9 con el que la ventaja de los catalanes quedó prácticamente diluida (52-48). La Penya lograba frenar la sangría con Ante Tomic, y tal y como ocurrió al final del segundo cuarto, un triple de Dekker colocaba el +7 con el que se entró al asalto final (61-54).

Ricky Rubio, en el partido de Liga Endesa ante La Laguna Tenerife / DAVID GRAU LLINARES

El nerviosismo empezaba a hacer mella en las muñecas de ambos equipos. Bajó radicalmente el ritmo del encuentro, pero un triple de Guillem Vives permitió al Joventut entrar a los últimos cinco minutos de choque con nueve tantos de ventaja (68-59). Se le empezaba a hacer tarde a Tenerife, y tras dos tapones consecutivos de Simon Birgander a Fran Guerra, llegó el momento de Hunt.

La Penya ya tiene nueve victorias en la Liga Endesa / ACB Photo - David Grau

Hunt decantó el partido

Mate a dos manos tras una brillante asistencia del pívot sueco y otro pase de canasta magistral de Ricky con el que el Joventut empezaba a acariciar con ambas manos el triunfo (73-62) a falta de dos minutos para la bocina final. Y tras un triple a una pierna marca de la casa de Guillem Vives, la Penya selló un triunfo que finalmente fue por 78-67 y que hace que ambos equipos queden igualados en la tabla con nueve victorias y cinco derrotas.