Josep Puerto y López-Arostegui lideran la victoria de España ante la República Checa

La derrota del pasado martes ante Portugal obligaba a reaccionar y España se tomó muy en serio el segundo amistoso de preparación del Eurobasket, imponiéndose a la República Checa por 87-73 en el Martín Carpena de Málaga.

Con la ausencia de Alberto Abalde y de Santi Aldama (tampoco jugó Satoransky en el rival), Sergio Scariolo cambió el quinteto inicial, en el que dio entrada a los taronja De Larrea, López-Arostegui y Jaime Pradilla, junto a Darío Brizuela y Juancho Hernángomez.

Y eso que el inicio no fue ni mucho menos el mejor, con errores en el lanzamiento y dos triples anotados por los checos que pusieron el 0-6 en el primer minuto de partido. Juancho, Brizuela y López-Arostegui reducían diferencias hasta el 7-9, pero Zidek primero y Bohazic después, con el cuarto triple de los visitantes, ponían el 7-14 que llevaba a Scariolo a mover el banquillo.

Estreno de Josep Puerto

Josep Puerto, ausente por decisión técnica en el amistoso ante Portugal, entraba a pista en un triple cambio del técnico, España aumentaba su intensidad defensiva y lograba aún ponerse por delante al final del primer cuarto con dos tiros libres del también taronja Yankuba Sima (17-16).

Aunque España perdió la ventaja en la vuelta a la pista, un triple de Yusta y cinco tiros libres sin fallo entre López-Arostegui y De Larrea abrían una pequeña brecha a favor de los de Scariolo (25-18). Eso sí, la renta se esfumó en un visto y no visto con un parcial de 0-9 y los checos haciendo daño tanto en la pintura como en el tiro exterior, anotando su quinto triple en manos de Bohazic.

En un momento delicado, aparecieron Pradilla y Puerto, con un triple que precedió a otro de Briezuela que volvía a catapultar a una España que se fue al descanso con una cómoda renta tras un mate de Willy y dos últimas acciones de Saint-Supéry y Parra, que pusieron el 40-31.

Conexión Pradilla-Puerto

La segunda parte empezaba con un intercambio de triples del que salió mejor parado España, con Juancho, Puerto y Brizuela anotando desde el 6,75 para poner el 51-41.

Los checos, sin embargo, no bajaban los brazos y mantenían diferencias, mientras la conexión taronja de Pradilla y Puerto hacía daño, en la zona el primero y desde el perímetro el segundo.

El de Almussafes sumaba ya tres triples, extendiendo a la selección su acierto habitual en la Liga Endesa. Pero España no acababa de romper el partido y los checos se acercaban de nuevo hasta un inquietante 60-57 tras un nuevo triple de Kyzliuk.

Willy y López-Arostegui desde el 4,60 y Saint-Supéry de nuevo con un triple, devolvían el +10 a falta de poco más de un minuto para el último cuarto, que acabó 71-59 tras una canasta de López-Arostegui en el último instante.

Color taronja en el último cuarto

El de Guecho no tardaba en anotar de nuevo en la reanudación, para llevar a España hasta su máxima ventaja del partido (+17). El partido, ahora sí, se rompía definitivamente pese a los intentos de los checos de maquillar el resultado. El martes perdieron ante la España B y ahora se veían superados también por la absoluta.

Unos últimos minutos que volvieron a tener color taronja, con De Larrea encadenando cinco puntos tras una entrada y un triple, Josep Puerto anotando por quinta vez desde el 6,75 para sumar 15 puntos y López-Arostegui cerrando el triunfo con llegando hasta los 13 puntos, para poner el 87-73.