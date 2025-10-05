Josep Puerto: "Lo de la Copa ha sido un momento muy especial"

Josep Puerto vivió un momento especial al final del partido de este domingo ante el Barcelona al ofrecer el trofeo de la Supercopa Endesa a la afición y dar una vuelta a la pista junto a sus compañeros. Al respecto, destacó que "han podido celebrar el título con nosotros, ha sido un momento muy especial y para la gente que no estuvo en Málaga, creo que ha sido un gesto bonito".

Sobre la buena adaptación de los fichajes, añadió que "el club ha hecho muy buen trabajo en traer perfiles que ya de por sí les gusta jugar rápido, entonces la adaptación ha sido muy buena y creo que se está viendo en la pista".

Con el estilo de Pedro Martínez cada vez más asentado, añade el capitán que "algunos detalles vemos nuevos, pero la gran diferencia es que los que estábamos el año pasado tuvimos un período de aprendizaje en cuanto a aprender el sistema y este año, desde el principio todos lo tenemos muy claro. La continuidad del proyecto es una ventaja a la hora de jugar mañana.

'Descanso' hasta el viernes

Sinceramente no sabría qué decir sobre este pequeño descanso que nos llega porque cuando estás en ritmo de partido, no hay nada mejor para mejorar que los mismos partidos, pero cogeremos la semana con ganas para intentar aprovecharla.

Vía: Superdeporte