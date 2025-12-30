Jorge Garbajosa, Tony Parker y el futuro del baloncesto: "Si viene la NBA debe mantener el ADN europeo"

Jorge Garbajosa también acudió al World Sports Summit de Dubái con un mensaje institucional… y con varias frases que retratan el momento delicado del baloncesto europeo.

El presidente de FIBA Europa aceptó entrar en un territorio incómodo —la convivencia con la Euroliga— para dejar claro que la foto no puede ser solo de clubes. "Represento a FIBA en un evento tan grande e importante”, arrancó, antes de fijar su marco: "Cuidamos de los jóvenes y cuidamos de las selecciones… pero no solo". Y se apoyó en una idea que, curiosamente, había verbalizado Infantino el día anterior: "Es una operación internacional: hay que crear escenarios para clubes y selecciones, desarrollarse a través de las ligas nacionales y competiciones internacionales, y crear ingresos para seguir alimentando la rueda".

Garbajosa insistió en el circuito completo: "Invertimos este dinero a través de televisiones y clubes en la comunidad junior. Si no, no hay futuro: no hay baloncesto en el campo".

Garbajosa y su relación la Euroliga

El debate subió de temperatura cuando la moderadora verbalizó lo que todos piensan: “Sabemos que FIBA y Euroliga a veces chocan por el calendario”. Garbajosa sonrió y soltó la frase que abre puertas: “La relación no ha sido la mejor. La buena noticia es que personalmente estamos bien, hablamos mucho”. Su cierre fue casi una enmienda a la totalidad: “Tenemos que cuidar del baloncesto global, no solo de esto. Con todo el respeto a los accionistas —incluido Dubái—, no podemos centrarnos solo en un equipo. Tenemos que hablar del baloncesto global”.

Esa visión conectó con el discurso del CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas, que reivindicó la cooperación. “La única vía es juntos”, dijo. “Si formamos otra liga, con o sin el otro no ayuda a nadie”. Y dejó una prioridad por encima del negocio: “Proteger el baloncesto primero… y luego ponemos el negocio”. También vendió el salto de Dubái como parte de un plan: primero Final Four en Abu Dhabi, después un equipo compitiendo “mejor de lo esperado”.

El Dubái Basketball, una franquicia a largo plazo

La mesa tuvo un segundo protagonista: Dubai Basketball. Su dueño, Abdulla Saeed Juma Al Naboodah, insistió en la clave: “No estamos aquí para tirar dinero. Es un activo comercial. Queremos una franquicia sostenible, por décadas”. Y explicó la fórmula: “Dos cosas: baloncesto de alto nivel en pista y la parte de entretenimiento. Una experiencia tipo NBA”. Con un objetivo concreto: “Llevamos esto a las escuelas… y apuntamos a los niños de 8 a 15 años porque si vienen a vernos ya serán fans para toda la vida”.

Una exleyenda de la NBA, el francés Tony Parker, también intervino y cerró el círculo con una frase que vale para todos: “Estoy súper emocionado con que la NBA llegue a Europa… pero mi consejo es claro: mantener el ADN del baloncesto europeo”. “Traes cosas de la NBA —marketing, entretenimiento—, pero en Europa también se hace mucho muy bien. Hay que encontrar un punto medio".