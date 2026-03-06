Jordi Villacampa lleva el deporte al 4YFN con Hoop y convierte el stand de Barcelona Activa en uno de los espacios más activos de la feria

La última edición de 4YFN (Four Years From Now) ha concluido en Barcelona tras cuatro intensos días de innovación, networking y emprendimiento dentro del ecosistema del Mobile World Congress, consolidándose como uno de los encuentros internacionales más relevantes para startups y tecnología.

Celebrado del 2 al 5 de marzo en Fira de Barcelona Gran Via, el evento reunió a miles de profesionales del ecosistema tecnológico y emprendedor y volvió a posicionar a la ciudad como uno de los principales hubs de innovación de Europa.

En la última edición se registraron más de 105.000 asistentes procedentes de más de 100 países, más de 1.000 startups expositoras y cerca de 900 inversores internacionales, cifras que reflejan la dimensión global de la cita.

El stand de Hoop en el MWC / SPORT

En este entorno dominado principalmente por soluciones de inteligencia artificial, deep tech, fintech o salud digital, la presencia de propuestas vinculadas al deporte y la sportech encontró en la propuesta de la startup Hoop Slam, su máximo representante.

En este contexto, el proyecto impulsado por el exjugador internacional y leyenda del baloncesto Jordi Villacampa, que llevó al corazón del ecosistema tecnológico una experiencia interactiva que conecta deporte, tecnología e impacto social.

Durante los cuatro días de feria, el stand de Hoop se convirtió en uno de los espacios más dinámicos del evento. Más de 800 personas pasaron por el stand para conocer el proyecto, mientras que más de 250 participantes se animaron a lanzar a canasta, interactuando directamente con la propuesta de Hoop y generando un ambiente de juego y participación poco habitual en una feria tecnológica.

Jordi Villacampa, en el stand de Hoop / SPORT

La participación en 4YFN ha permitido a Hoop generar conexiones con startups, inversores, instituciones y medios de comunicación, despertando el interés de distintos actores del ecosistema tecnológico y mediático presentes en Barcelona durante la semana del Mobile World Congress.

Con esta participación, Hoop consolida su posicionamiento en el ámbito de la sportstech, demostrando que el deporte también puede ocupar un lugar relevante dentro de los grandes eventos internacionales de innovación.