Jonas Valanciunas vuelve a mirar a Europa

Los Denver Nuggets tienen la intención de reducir la masa salarial esta próxima temporada y podría llevar a la salida del pívot lituano, Jonas Valanciunas, que ha ejercido el papel de suplente de Nikola Jokic, y está en la rampa de salida con la mira puesta en Europa.

Según informaba Bennett Durando del Denver Post y que recogía Basketnews, es prácticamente un hecho que Jonas Valanciunas no estará en Denver la próxima temporada. "El pívot suplente Jonas Valanciunas, tiene un salario no garantizado es de 10 millones de dólares. Los Nuggets ya acordaron garantizarle dos millones de dólares. Pero es prácticamente un hecho que no estará en Denver la próxima temporada", informó Durando.

"Puede que ni siquiera llegue a la NBA. Un importante equipo de la Euroliga ya intentó ficharlo el verano pasado, y se espera que tenga más pretendientes en el extranjero este año. Dejar la NBA le permitiría estar más cerca de casa (Lituania) y tener más minutos de juego ahora que entra en la recta final de su carrera”, aseguraba el periodista que también describió varias maneras en que Denver podría deshacerse de Valanciunas.

Podría acabar traspasado

"Los Nuggets podrían traspasarlo a un equipo dispuesto a asumir dos millones de dólares en salario. Pero eso probablemente les costaría una selección de segunda ronda, y solo tienen tres disponibles, además de otros movimientos para reducir la masa salarial que deben anticipar", decía.

El pívot cree que es momento de volver a Europa después que los Nuggets hayan decidido desprenderse de él / NUGGETS

“Otra opción es rescindir el contrato de Valanciunas y asumir los dos millones de dólares del límite salarial de la temporada 2026-27. O podría rescindir su contrato y distribuirlo, lo que básicamente implicaría repartir su salario garantizado a lo largo de tres temporadas. Los Nuggets incurrirían en un modesto impacto en el límite salarial de 666.667 dólares la próxima temporada, lo que aún les ahorraría 9,3 millones de dólares”, explicaba.

"Parece la opción más razonable, en parte porque la directiva no debería preocuparse tanto por pagar el impuesto de lujo en las dos últimas temporadas con el salario distribuido si Denver logra evitar repetir el año que viene", añadió Durando.

Zalgiris, al acecho

Según fuentes de BasketNews, el club de origen de Valanciunas, el Zalgiris Kaunas, se encuentra entre los equipos de la Euroliga interesados en ficharlo. Zalgiris le ha hecho una oferta importante a Valanciunas, proponiendo un contrato garantizado de dos años por un valor mínimo de dos millones de euros por temporada.

La pasada temporada de la NBA, Valanciunas fue el pívot suplente de Nikola Jokic. Participó en 65 partidos de temporada regular, con un promedio de 8,7 puntos, 5,1 rebotes y 1,2 asistencias en 13,4 minutos por partido, con un porcentaje de acierto del 58,2% en tiros de campo y del 30,8% en triples.