Jonas Valanciunas deja la NBA para firmar por Zalgiris Kaunas

Jonas Valanciunas será una de las incorporaciones estelares del Zalgiris Kaunas de cara a la próxima temporada después que se ha conocido que el pívot lituano de 34 años y 2,11 haya decidido poner punto y final a su larga trayectoria en la NBA, para volver a casa.

El pívot cierra una etapa en la NBA que ha durado 14 temporadas y a la que llegó con 19 años, cuando Toronto Raptors le drafteó en 2011 con el número 5. En la franquicia canadiense pasó sus primeras seis temporadas antes de ser traspasado a Memphis Grizzlies, con los que cerró el curso 2018-19.

Valanciunas tenía una oferta sobre la mesa de Zalgiris y tras quedar libre de los Nuggets, se pudo concretar el acuerdo por dos temporadas. El pívot comenzó su carrera en el Lietuvos Rytas, el mayor rival del Zalgiris, donde jugó hasta 2012.

Un año en Denver

Posteriormente, se unió a la NBA, donde militó durante siete años en los Toronto Raptors. También jugó para los Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Washington Wizards y Sacramento Kings antes de jugar su única campaña en Denver.C on los Nuggets, jugó un total de 65 partidos, con un promedio de 13.4 minutos de juego y una media de 8,7 puntos y 5,1 rebotes

Jonas Valanciunas, con la selección de Lituania / TOMS KALNINS

Su participación en los playoffs terminó con una derrota ante los Minnesota Timberwolves en la primera ronda (4-2).

El jugador ya estuvo a punto de firmar por el Panathinaikos la pasada temporada e incluso llegó a desplazarse a Atenas para cerrar el acuerdo, aunque no consiguiódesligarse de los Denver Nuggets, cosa que sí ha logrado ahora y ha decidido volver a su país para convertirse en uno de los fichajes estrella de la temporada en la Euroliga.