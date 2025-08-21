Baloncesto
Jokic arrolla a Doncic antes del Eurobasket
La selección de Svetislav Pesic pasó por encima de Eslovenia (106-82) en el último amistoso previo al Eurobasket
EFE
La selección de baloncesto de Serbia, liderada por Nikola Jokic, arrolló sin piedad este jueves a la Eslovenia de Luka Doncic por 106-72 en el último partido de preparación antes del Eurobasket, que comenzará el 27 de agosto y que se disputará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.
El cuadro dirigido por Svetislav Pesic, favorito para llevarse el torneo continental, dominó el encuentro en todos los aspectos gracias a un gran arranque, a la agresividad en tareas de recuperación y a un gran juego colectivo.
En los dos primeros parciales sumaron 64 puntos por 36 del rival, que se fue al descanso con el partido casi perdido. El último cuarto (15-16) sirvió a los de Aleksander Sekulic para maquillar un resultado que podría haber sido aún más abultado.
Con Jokic, jugador de los Denver Nuggets, como buque insignia, los serbios llegan a su debut oficial (miércoles ante Estonia) tras completar una gran fase de preparación con las victorias ante Alemania y República Checa de la semana pasada.
Serbia ha disputado 13 ediciones del torneo continental desde su separación de Yugoslavia y ha logrado tres oros (1995, 1997 y 2001), dos platas (2009 y 2017) y un bronce (1999). En su decimocuarta participación, estará está encuadrada en el grupo A con Turquía, Estonia, República Checa, Portugal y Letonia.
En cambio, el equipo de Doncic, jugador de los Ángeles Lakers, afrontará su primer partido del Eurobasket, con más oscuros que claros en su juego, ante Polonia el jueves. Un encuentro correspondiente al grupo D que completan Francia, Israel, Islandia y Bélgica. EFE
