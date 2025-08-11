Joel Parra: “Quiero ayudar a ganar en la posición que sea”

Joel Parra regresa a Barcelona, aunque no lo hace todavía con la camiseta del Barça, en un año que se presenta muy especial para el badalonés después del paso adelante que dio la temporada pasada. Aunque todavía no es tiempo de pensar en el Barça, ya que por delante tiene todo un reto, complacer al seleccionador Sergio Scariolo para que le dé oportunidades de juego en este próximo Eurobasket.

Y antes de llegar, afrontan cuatro amistosos que dan miedo, dos consecutivos ante Francia, el primero en el Olímpic de Badalona este jueves (21.00) y otro más en suelo francés, para luego medirse a la campeona mundial, Alemania, también en doble enfrentamiento.

La selección volvió al trabajo este lunes, aunque lo hizo en Cornellá, donde recibieron visitas como la del Conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ex jugador de la ACB y por tanto, cómodo entre los jugadores y por supuesto, saludó a un viejo conocido como Sergio Scariolo.

El Conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, saluda al seleccionador, Sergio Scariolo / FEB

Centrados en el duelo ante Francia

Aunque tras las visitas protocolarias, vuelta al trabajo, y todos conscientes de que el duelo ante una Francia plagada de estrellas en el Olímpic, empezará a ser un indicador de dónde se encuentra el equipo español tras unos amistosos ante Portugal y República Checa donde el equipo todavía se le vio falto de rodaje.

Para Joel Parra, toca centrarse y trabajar duro de cara al duelo ante los galos. “Ante todo, estoy contento de estar en mi ciudad, y ahora tenemos por delante un reto importante y chulo como es jugar ante Francia, con los grandes jugadores que tienen”, decía Parra. “Sabemos que será complicado pero nos ha de servir para seguir creciendo dentro de los objetivos marcados”.

A Joel, lo único que le importa es poder aportar a la selección para ganar partidos en este Eurobasket / FEB

A Parra no le importa en la posición que tenga que jugar. Su objetivo es estar en la pista el máximo de tiempo posible. “Lo que quiero es jugar, me da igual en el ‘tres’ o en el ‘cuatro’. Al final, lo importante es ayudar al equipo a ganar, es por lo que estamos aquí, igual que en el Barcelona. Haré lo que el equipo necesite y lo que Sergio me pida!, dijo el alero blaugrana.