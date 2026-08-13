Joel Bolomboy sí que cree en el proyecto de Tony Parker

Joel Bolomboy, uno de los pívot más atractivos que quedaban en el mercado, jugará las dos próximas temporadas en el ASVEL Villeurbanne, sin duda todo un tanto para Tony Parker, que ha visto como muchas de sus piezas que ya tenía atadas, decidieron buscarse otro equipo al ver complicado cobrar lo estipulado en su acuerdo.

Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, el pívot con 204 partidos en la Euroliga se une a un equipo en el que su experiencia y nivel deberán convertirlo en uno de los jugadores referencia en el conjunto de Tony Parker, a pesar de las dudas surgidas a raíz de sus últimas temporadas, marcadas por las múltiples lesiones.

A sus 32 años, el ex jugador del CSKA Moscú, Olympiacos y Estrella Roja de Belgrado cuenta con una gran trayectoria par ofrecer toda su experiencia al Villeurbanne. Sin embargo, su fichaje también genera cierta incertidumbre tras varias temporadas marcadas por altibajos y lesiones.

En una pintura que también incluye a Bodian Massa, Yves Pons y Nate Sestina, recién llegado también al equipo francés, el ASVEL necesitará encontrar un jugador capaz de asumir un papel protagonista, ya que solo disputó 33 partidos de la Euroliga de los 76 que se han jugado en las dos últimas temporadas en el equipo de Belgrado.

Bolomboy responde a la confianza

Pero Tony Parker hizo una clara apuesta por él y el jugador no ha querido cambiar de aires cuando han llegado los problemas financieros al equipo francés a pesar de haber tenido ofertas muy interesantes como la del Unicaja, que iba muy en serio.

Bolomboy aporta justo lo que el ASVEL necesita: potencia, movilidad, experiencia en la Euroliga y capacidad para marcar la diferencia cerca del aro. Sin embargo, su trayectoria reciente exige cautela, ya que varias lesiones han interrumpido su continuidad al más alto nivel. El año pasado tuvo que esperar hasta la jornada 25 de la temporada regular para comenzar su andadura europea.

En Villeurbanne, su rol debería ser fundamental. El juego interior de Tony Parker cuenta con varios perfiles complementarios, pero pocos jugadores con tanta experiencia europea. Bodian Massa aún necesita demostrar su valía a este nivel, mientras que Yves Pons aporta principalmente sus cualidades atléticas y defensivas. Nate Sestina, por su parte, ofrece un perfil diferente como ala-pívot capaz de abrir la cancha con su tiro exterior.

Sestina firma por un año

El ASVEL sigue conformando la plantilla y confirmó otra de sus incorporaciones. Se trata del pívot estadounidense Nate Sestina, de 29 años y 2.05 que ha llegado a un acuerdo por una temporada.

Sestina comenzó la temporada en el Valencia Basket antes de unirse al Milan como reemplazo de Vlatko Cancar.Sin embargo, una lesión en el brazo que requirió cirugía lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses, limitando su participación a tan solo 10 partidos de la Euroliga. Promedió 3.1 puntos y 0.8 rebotes en ocho minutos por partido.

Tras recuperarse de la lesión, Sestina se reincorporó a la rotación del Milan, pero le costó conseguir minutos de juego regulares y no fue inscrito para el resto de la temporada de la Liga italiana. Antes de su llegada a Italia, Sestina desempeñó un papel importante a las órdenes de Pedro Martínez en el Valencia durante la temporada 2024-25. Promedió 6.8 puntos y 3.0 rebotes en 18 minutos por partido en la EuroCup.

Sestina debutó en la Euroliga con el Fenerbahçe en la temporada 2023-24. En 34 partidos, promedió 3,5 puntos y 1,5 rebotes en 11 minutos, con un 39% de acierto en tiros de tres puntos.