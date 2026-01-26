Joan Plaza deja de ser entrenador del MoraBanc Andorra un año después de su llegada

El entrenador Joan Plaza no continuará al frente del MoraBanc Andorra, de la Liga Endesa, según anunció el club este lunes en un comunicado en el que se agradece "su profesionalidad" y se le desea suerte.

El técnico llegó hace un año al club andorrano para substituir a Natxo Lezkano. Cuando fue fichado, el equipo estaba en la antepenúltima posición y sólo había ganado dos de los últimos 12 partidos con un balance de cinco victorias y 12 derrotas siendo la peor defensa de la Liga ACB.

Con Joan Plaza en el banquillo, el equipo realizó una gran segunda vuelta para acabar en 11ª posición con 14 victorias y 20 derrotas. Por lo tanto, con el técnico barcelonés se ganaron 10 partidos.

Estos buenos resultados le sirvieron para renovar automáticamente su contrato, pero las siete derrotas consecutivas de esta temporada le han condenado a la destitución. Joan Plaza, con una plantilla peor que el curso pasado, sólo ha conseguido cuatro victorias y es la peor primera vuelta del MoraBanc en su historia.

En su último partido en el banquillo andorrano, el MoraBanc perdió por 91-84 contra el BAXI Manresa y ocupa la antepenúltima posición a una sola victoria del penúltimo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

El primer partido de la segunda vuelta, ya con el nuevo entrenador, será el sábado contra el Dreamland Gran Canaria. Uno de los candidatos para substituir a Joan Plaza es el croata Zan Tabak, actualmente sin equipo después de dirigir al Trefl Sopot de Polonia. Tabak fue ayudante de Joan Plaza en el Real Madrid y el Cajasol.