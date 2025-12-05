Joan Plaza: "El Barça es un conjunto de individualidades brutal"

Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, asegura que el Barça, al que se enfrenta su equipo el domingo en el Palau (17.00h), "es un conjunto de individualidades brutal". Los andorranos vuelven a la competición después de este parón obligado por las Ventanas FIBA y con seis internacionales con sus selecciones: Shannon Evans II, Stan Okoye, Morris Udeze, Aaron Best, Yves Pons y Artem Pustovyi.

El retorno será por la puerta grande ya que se enfrenta al Barça de Xavi Pascual. "Espero el equipo clásico, que despúes de haber cambiado de entrenador, es decir muy activo, muy intenso y al límite de la falta. Tenemos que estar preparados para este tipo de partido", dijo.

"Ellos están en una situación que tienen que asegurar sus partidos porque luchan por entrar en la Copa del Rey y nos tenemos que olvidar que es el Barça. Si ellos nos pueden ganar por 40 no lo harán de 30. Espero que seamos capaces de continuar con está línea ascendente de antes del parón".

Espera un Barça diferente

El técnico barcelonés se espera un Barça diferente, como es evidente, al de Joan Peñarroya. "Esperamos un perfil de partido diferente a cuando estaba Joan Peñarroya. Es un equipo de mucha versatilidad y con el agua en el cuello tiene que bajar el culo y apretar más", aseguró el técnico del MoraBanc.

El técnico reconoce que tendrán que jugar a un excelente nivel si quieren sorprender al Barça / Fernando Galindo / EFE

"No nos beneficiará ya que es un equipo muy físico y de nivel Euroliga. Implicará un esfuerzo añadido. Tenemos que ser capaces de optimizar las cosas que dependen de nosotros. Controlar las pérdidas y nuestros rebotes defensivos para no darle segundas oportunidades. El más bajo es Brizuela y el ataque posicional es complicado para cualquier equipo".

El Barça con Xavi Pascual ha mejorado en muchos aspectos, pero el MoraBanc no descarta dar la sorpresa aunque su 'final' será contra el Coviran Granada. "Siempre te da respeto jugar contra grandes equipos como estos y más después de un parón. No vale la pena quejarse y será un rival complicado.

"Somos la peor defensa de la Liga ACB, pero en los últimos partidos hemos mejorado mucho después de un pésimo inicio. La prioridad es ser solventes detrás y después ya surgirá el talento. Vamos a ver si podemos ser mejor equipo antes de empezar y competir para salir reforzados de cara al partido de Granada", sentenció Joan Plaza.