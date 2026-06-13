Joan Peñarroya se queda sin el título de liga con el Partizan y ya planifica la nueva temporada

Joan Peñarroya no pudo celebrar el título de la Liga ABA con el Partizan, que finalmente fue a manos del Dubai Basketaball, que cerró la serie final con un apretado triunfo ante los de Belgrado (83-81) y se llevó el título por 3-1.

El conjunto serbio vio como Dubai se proclamaba campeón en unos instantes finales decisivos. Con el marcador empatado a 81-81, Avramovic entró en sustitución del lesionado Mfiondu Kabengele y convirtió con tranquilidad ambos tiros libres.

En el otro extremo de la cancha, Carlik Jones falló un tiro que podría haber empatado el partido, desatando la euforia en Dubai, que se alzó con el primer campeonato en la historia del club. Avramovic lideró a los ganadores con 15 puntos, mientras que Kabengele aportó 14. Isaac Bonga fue el máximo anotador del Partizan con 16 puntos.

Avramovic fue decisivo para dar el título de Liga a Dubai Basketaball / ABA

Toca planificar el nuevo equipo

En una temporada tumultuosa para el cuadro de Belgrado, Peñarroya lograba rehacer la moral y el juego del equipo para llevarlo hasta la final de la ABA, aunque no pudo culminar la temporada con la Liga.

A pesar de ello, muy buen regusto de boca para Partizan que ya se ha puesto en marcha para rehacer la plantilla con la continuidad asegurada del entrenador de Terrassa que ha realizado un gran trabajo a pesar de lo sombrío que apuntaba a su llegada con la salida de Obradovic y la tensión entre la plantilla y los aficionados, que poco a poco a logrado reconducir.

La dirección técnica y se mueve para realizar incorporaciones y una posición que podría ser especialmente prioritaria es la de ala-pívot, y ya que se rumorea que Dylan Osetkowski podría abandonar el club, mientras que Isaac Bonga ya ha sido vinculado con un posible regreso a la NBA. Al mismo tiempo, Jabari Parker, quien aún tiene contrato, no tiene intención de regresar a Belgrado.

DuaneWashington confirmó qure deja el Partizan tras caer en la Liga ABA / ABA

En consecuencia, el Partizan ha comenzado la búsqueda de refuerzos y podría haber encontrado una opción poco conocida. El ala-pívot/pívot nigeriano Nelly Junior Joseph, quien debutó en Europa con el Estrasburgo, es uno de los candidatos para vestir la camiseta blanquinegra la próxima temporada, según Backdoor Podcast.

Jekiri sigue

Sí se ha asegurado la continuidad Tonye Jekiri, el pivote nigeriano, seguirá siendo jugador del Partizan la próxima temporada, según confirmó oficialmente este sábado el club de Belgrado en un comunicado.

“Tonye Jekiri ha firmado un nuevo contrato con el Partizan y formará parte del equipo blanquinegro en la temporada 2026/27. El pívot, nacido el 23 de julio de 1994, se unió al Partizan la temporada pasada tras llegar procedente del CSKA Moscú”, rezaba el comunicado del club.

Disputó 18 partidos con el Partizan en la Liga ABA, con un promedio de 9,6 puntos y 4,8 rebotes, mientras que en la Euroliga participó en 15 encuentros, con un promedio de 7,5 puntos y 5 rebotes por partido.

Washington se despide

El que abandona Partizan es la estrella estadounidense Duane Washington, que apunta hacia el FC Bayern y que confirmó su salida. “Así es, este fue mi último partido con el Partizan. Ojalá hubiera terminado de otra manera y hubiera jugado mejor. Las cosas son como son”, dijo el estadounidense.

“No tengo nada malo que decir. Pasamos por muchas cosas, pero al recordar, solo me vienen a la mente los buenos momentos y el apoyo que recibí de todos. Eso es lo que siempre llevaré conmigo. Ahora mismo, estoy muy emocionado”, comentó el escolta, uno de los pilares de Joan Peñarroya que busca un nuevo destino en la Euroliga.