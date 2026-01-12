Joan Peñarroya naufraga en la Euroliga pero coge aire en la Liga

El Partizan tomar un poco de aire en unas semanas convulsas después de conseguir una victoria a domicilio por 78-66 contra el Studentski Centar en la jornada 14 de la Liga ABA.

A diferencia de la Euroliga, donde Peñarroya todavía no ha logrado estrenarse tras la última derrota en el Palau (0-4), el Partizan sigue teniendo un excelente rendimiento en la Liga ABA y actualmente ocupa el segundo puesto del Grupo A con un récord de 11 victorias y una derrota.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Partizan. Como anunció el entrenador Joan Peñarroya tras el partido, Shake Milton se fracturó la mano izquierda y se enfrenta a un largo periodo de baja.

"Buena victoria"

“Esta es una buena victoria para nosotros después de una semana difícil con dos partidos de Euroliga complicados. Una semana fuera de casa, muchos viajes, no jugamos bien; algunos minutos fueron buenos, otros malos, pero al final, lo importante es que ganamos”, dijo Peñarroya.

Shake Milton, el último contratiempo del Partizan de Joan Peñarroya / ABA

“También tenemos malas noticias: Shake Milton se fracturó la mano izquierda y es una lesión importante para las próximas semanas o meses”, declaró el técnico de Terrassa, que también destacó el papel de una de las últimas adquisiciones, Tonye Jekiri, quien tuvo un excelente partido con 15 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

"Claro, esta es su primera semana con nosotros. Tiene experiencia y es un jugador sólido. La próxima semana aprenderá todas las reglas y se convertirá en un jugador muy importante para el Partizan", añadió Peñarroya.

El Partizan recibirá al Olympiacos el miércoles en la Euroliga, un rival que no parece el idóneo para la reacción en la competición europea, y el viernes viajará para enfrentarse al Igokea en la Liga ABA.