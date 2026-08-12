Joan Peñarroya imita al Barça con la reconstrucción total del Partizan

Si el Barça ha realizado una ‘limpieza’ prácticamente total de la plantilla -solo han quedado cuatro jugadores de la pasada campaña-, no le anda a la zaga el Partizan de Joan Peñarroya, que iniciará de cero la campaña con una plantilla prácticamente nueva.

Después de llegar mediado el curso pasado y tener que afrontar la crisis institucional y deportiva de la partida de Zeljko Obradovic, Peañrroya supo aguantar el chaparrón en las primeras semanas para irse ganando la confianza de todo el mundo, al punto que se ha ganado seguir en Belgrado con todos los galones.

Aunque eso ha significado realizar una remodelación profunda que se ha llevado por delante a nada menos que nueve jugadores y un Jabari Parker que todavía tiene contrato con el equipo, aunque está negociando su salida, por lo que podrían ser hasta 10 bajas.

Peñarroya ha logrado reflotar al Partizan aunque cambiará por completo la fisonomía del equipo / ABA

Hasta el momento, han dejado la plantilla Bruno Fernando, Aleksej Pokusevski, Sterling Brown, Duane Washington, Isaac Bonga, Aleksa Radanov, Dylan Osetkowski, Shake Milton , Nick Calathes y con el añadido de Parker. Un lavado de cara completo que tardó en arrancar con las nuevas incorporaciones aunque, poco a poco, han ido cayendo, con una afición que espera ver a un equipo con el sello del de Terrassa, y volver a aspirar a todo.

Siete incorporaciones

De momento, han llegado para el nuevo curso Kevarrius Hayes, Nikola Tanaskovic, Kyle Allman, Lamar Stevens,Luca Vildoza, Derek Willis y Alessandro Pajola

Estas incorporaciones le han brindado al nuevo entrenador, Joan Penarroya, una base mucho más sólida para su primera temporada en Belgrado, aunque el Partizan aún busca realizar más movimientos. El club quiere fichar a tres jugadores más, necesitando refuerzos en las posiciones de base, alero y ala-pívot.

Esto deja a la directiva del Partizan con varias decisiones importantes que tomar antes del inicio de la pretemporada.La llegada de jugadores experimentados como Vildoza y Pajola debería aportar mayor calidad a la línea exterior, mientras que se espera que los demás recién llegados asuman roles importantes dentro del sistema del técnico español.

Exigencia desde el principio

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Partizan no dispone de tiempo ilimitado para completar la plantilla. Tras un inicio relativamente tranquilo del mercado de fichajes, el club serbio ha avanzado considerablemente. La incógnita reside en qué tres jugadores completarán la plantilla de Penarroya y si el Partizan podrá concretar estas incorporaciones antes del inicio de la pretemporada.

De momento, ya se puede asegurar que Peñarroya, al igual que Sekulic en el Barça, comenzará prácticamente de cero, aunque con la exigencia de lograr buenos resultados rápido, algo de lo que no se libra ningún técnico de la Euroliga.