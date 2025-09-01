Jeremy Lin, el jugador que revolucionó a los Knicks de la nada, anunció su retirada

Jeremy Lin, quien arrasó en la NBA en 2012 durante una racha de partidos con los New York Knicks conocida como "Linsanity", anunció su retirada del baloncesto profesional. Lin, quien recientemente ha jugado profesionalmente en Taiwán, hizo el anuncio este fin de semana.

Lin, de 37 años, viene de lograr dos títulos consecutivos con los New Taipei Kings. La temporada pasada, fue nombrado MVP de la Liga Profesional de Baloncesto de Taiwán en su temporada inaugural y, posteriormente, MVP de las Finales durante la carrera de los New Taipei Kings por el campeonato.

Antes de jugar en China y Taiwán, Lin pasó nueve temporadas en la NBA con ocho franquicias tras no ser seleccionado en el draft al salir de Harvard, donde entró al equipo como jugador sin beca.

El estadounidense de origen taiwanés fue todo un fenómeno en Nueva York y acabaría jugando en nueve franquicias / NBA

Lin saltó a la fama de la nada con los Knicks en 2012. El entonces entrenador Mike D'Antoni lo incluyó en la alineación ese febrero cuando Carmelo Anthony estuvo de baja, y Lin lideró a Nueva York a una racha de siete victorias consecutivas.

Oscureció al mismísimo Kobe Bryant

Lin oscureció al mismísimo Kobe Bryant en el Garden, y luego compartieron equipo con los Lakers / NBA

Uno de los momentos más destacados de "Linsanity", durante el cual Lin anotó al menos 20 puntos en nueve de diez partidos, fue su actuación de 38 puntos y 7 asistencias en la victoria sobre Los Ángeles Lakers. Superó a Kobe Bryant, quien anotó 34 puntos en el partido. Lin promedió 14.6 puntos y 6.2 asistencias en 35 partidos esa temporada con Nueva York.

Terminó su carrera en la NBA con promedios de 11.6 puntos y 4.3 asistencias en 480 partidos con los Knicks, Golden State Warriors, Houston Rockets, Lakers, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks y Toronto Raptors. Ganó un campeonato de la NBA con los Raptors en 2019, su última temporada en la NBA.

Lin cuenta con un anillo de campeón que logró con los Toronto Raptors donde militaba Marc Gasol / NBA

"Como atletas, siempre somos conscientes de que la posibilidad de retirarnos nunca está lejos", escribió. "He pasado mis 15 años de carrera sabiendo que algún día tendría que retirarme, y sin embargo, decir adiós al baloncesto hoy ha sido la decisión más difícil que he tomado. He hecho realidad mis sueños más locos de la infancia: jugar frente a fans de todo el mundo".

“Siempre seré el niño que se sentía plenamente vivo cada vez que tocaba una pelota de baloncesto”, finalizó el ya ex jugador.