Jean Montero reaparece con victoria por la mínima ante Argentina

Unas molestias en la mano le impidieron jugar el primer partido de la AmeriCup entre la República Dominicana y Colombia, pero aunque parecía que su regreso a las pistas podía posponerse varios partidos más, finalmente Jean Montero pudo jugar el segundo encuentro de su selección ante Argentina, en el que los dominicanos acabaron imponiéndose por la mínima (83-84) en un partido que acabó en tangana.

El taronja, además, fue protagonista del encuentro, ya que estuvo casi 29 minutos en pista, en los que logró sumar 8 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.

Joel Soriano, entre los destacados

El también taronja Joel Soriano, cedido al Casademont Zaragoza, destacó también con 8 puntos, 5 rebotes y 16 de valoración en los más de 27 minutos que estuvo en pista. Otro jugador clave para que la República Dominicana lidere la clasificación del Grupo C de la AmeriCup con dos victorias en otros tantos partidos, por delante de Argentina y Colombia y de una Nicaragua que aún no conoce la victoria.

Prórroga y tangana final

El partido tuvo máxima tensión hasta el último segundo, con una última canasta de David Jones a falta de 17 segundos que decantó la balanza para la República Dominicana. La celebración de los dominicanos, sin embargo, no fue tranquila, ya que tras el pitido final, jugadores de una y otra selección se enzarzaron en una tangana en la pista.