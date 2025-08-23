Jean Montero, baja en el debut en la Americup 2025 por lesión

La FIBA AmeriCup 2025 se está disputando en Nicaragua desde el pasado viernes y enfrenta a las mejores selecciones de este continente en busca del trono regional para suceder a la vigente campeona, Argentina. El torneo se disputa hasta el último día del mes de agosto.

El escolta de Valencia Basket, Jean Montero, debía inaugurar la competición este viernes con el partido que enfrentaba a su República Dominicana contra Colombia, sin embargo, 'el problema' fue baja de última hora por precacución. Jean Montero arrastra una lesión desde el tramo final de la temporada pasada y su selección consideró oportuno no forzar al que es una de las estrellas del equipo. República Dominicana terminó ganando el partido 84-59.

La República Dominicana, dirigida por Néstor 'Che' García, estará integrada en elgrupo C y, tras abrir la competición ante Colombia, se enfrentará en el segundo partido a Argentina a partir de las 21:10h del domingo 24. Cerrará la fase de grupos ante la anfitriona Nicaragua a las 02:40h de la madrugada del lunes al martes 26 de agosto.

Con los dos primeros y los dos mejores terceros al final de la fase de grupos se realizará un ranking del 1 al 8 para configurar las eliminatorias de cuartos de final, que se disputarán el jueves 28 de agosto. Las semifinales están programadas para el sábado 30 en horarios por determinar, con el partido por la medalla de bronce para el domingo 31 de agosto a las 22:40 horas y la final ya metida en septiembre, ya que en horario peninsular se jugaría a las 02:10h del lunes 1.

Joel Soriano, que la temporada 2025-26 jugará en el Casademont Zaragoza cedido por Valencia Basket, también ha entrado en la lista final del equipo caribeño.