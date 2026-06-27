Jaume Ponsarnau: "La victoria más importante es que podemos disputar el partido"

Jaume Ponsarnau (Tàrrega, 1971) transmite lo que es. Prácticamente inalterable, el técnico catalán rompe con el prototipo del entrenador -más gritón y visceral- para liderar desde la tranquilidad. Tras una temporada excelente en su cuarto año en Bilbao, atiende a SPORT disfrutando de sus vacaciones con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho todo lo que estaba en su mano y ha dado sus frutos. Surne Bilbao, nombres propios, éxitos y fracasos, selecciones y el futuro del baloncesto, en las siguientes líneas.

Supongo que estás de vacaciones, pero también pendiente de la planificación de la próxima temporada...

Estamos terminando de hacer el equipo. Este año tenemos bastante continuidad respecto la pasada temporada con jugadores que tienen contrato para la próxima. Eso nos da un punto de tranquilidad, también un punto de satisfacción, porque quiere decir que lo hemos hecho bien. Tenemos una línea y vamos a mantener bastantes cosas en esta línea.

Séptimo en liga regular y clasificación para el play-off, y campeones de la FIBA Europe Cup. ¿Es la temporada que has disfrutado más?

No sé si es la mejor temporada, pero la sensación que he tenido esta temporada es de mucha felicidad, de que el esfuerzo que hacíamos tenía una recompensa clara con los resultados y con la satisfacción de que todos habíamos trabajado para ello.

¿Qué esperábais a principio de temporada?

Este año el club ha dejado atrás un periodo en el que ha habido una deuda y, por tanto, hemos podido tener un presupuesto un poco más alto que en otras temporadas. Nuestra expectativa era bastante alta, éramos positivos, estábamos ilusionados, pero todo tenía que ir cuadrando. Fichamos jugadores que eran un poco apuestas y también teníamos que conjuntar muchos jugadores nuevos en la liga, pero todos teníamos la sensación de que podíamos hacer un buen trabajo.

¿Cuáles han sido las claves?

Lo primero es que todos hemos conjuntado una buena química. Y esta buena química también ha sido posible porque el grupo está formado por buenas personas. En cuanto a básquet, creo que hemos sido un equipo eficiente ofensivamente, porque hemos jugado bien, y hemos sido un buen equipo defensivamente. La suma de estas cosas nos ha permitido dar un paso. Siempre hemos estado ahí, a ver si nos clasificábamos para el play-off o no. La mayor parte de la liga hemos sido novenos, pero hemos afrontado la recta final en un buen nivel competitivo, aunque las energías habrían podido aflojar por el esfuerzo que hemos hecho durante la temporada. Pero al final hemos recuperado a jugadores que han estado lesionados mucho tiempo. Todo esto nos ha permitido terminar en 7ª posición de la fase regular.

Háblame de ‘Batera’. ¿Cómo surgió este lema que se ha convertido en vuestra seña de identidad?

Siempre intentamos buscar ejes que produzcan un estímulo a nivel interno y que nos permitan relacionarnos con nuestro entorno. El básquet es un deporte de equipo en el que las personas juegan juntos. Y relacionado con este juntos hay esta palabra tan bonita en euskera que es ‘batera’. Nos permite conectar a nivel interno, pero también a nivel externo con nuestro entorno, con nuestros aficionados. Y sabíamos que claramente un factor competitivo pasaba por cómo lo haríamos en casa. Ha sido una muy buena palabra para conectarnos con todas estas cosas que son tan importantes en este juego.

El básquet es un deporte de equipo en el que las personas juegan juntos. Y relacionado con este juntos hay esta palabra tan bonita en euskera que es ‘batera’

¿Cómo habéis encontrado el equilibrio entre jugar Liga Endesa y Europa y qué habéis hecho para que los jugadores entiendan la importancia de la Europe Cup?

Primero, jugar lo que puedes ganar. A pesar de que sea difícil, de que haya buenos rivales, de que haya alta competitividad y te suponga una exigencia alta a nivel de viajes y todo eso, jugar lo que puedes ganar es muy motivante. Este estímulo para los deportistas y la gente competitiva como la que forma el equipo es importante. Y también es una manera de sacar la personalidad de Bilbao, que es un territorio de gente muy orgullosa, competitiva, que cree mucho en ellos mismos. Y dijimos ‘vamos a jugar, respetando a la competición y todos los rivales’, que son dos factores que nos han hecho más competitivos, y vamos a hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible, que ha sido jugar la final y ganarla.

¿El próximo paso es la Basketball Champions League?

Sí, ese es el objetivo. Tenemos esta idea, dar un paso más dentro de los que hay que dar como club. Este año ha sido jugar el play-off de la ACB, y el siguiente es mejorar la competición europea que jugamos. El objetivo también es intentar llegar lo más lejos posible. Nosotros partimos del planteamiento de que queremos ganar todos los partidos que jugamos. ¿Qué podemos? Ya veremos, pero nosotros queremos ganar. Y tenemos que estar centrados en lo que tenemos que hacer; como queremos ganar, lo que tenemos que hacer para ganar, cómo tenemos que competir, cómo tiene que crecer nuestro juego y los pasos que tenemos que dar para ser los más competitivos posibles.

¿Tryggvi Hlinason y Melwin Pantzar son el mejor ejemplo de la evolución del proyecto?

Sí, realmente serían una muy buena imagen de este crecimiento. Son dos jugadores que con nosotros han crecido mucho, que han dado un paso adelante en su carrera profesional y que han acabado convirtiéndose en trascendentales para la capacidad competitiva y el alma del equipo, porque son dos muy buenas personas.

Pantzar confesó que Jaume Ponsarnau ha sido su mejor entrenador. / ACBPhoto

Hlinason ha pasado de ser un pívot más de la liga a ser uno de los jugadores capitales de vuestro proyecto y candidato a MVP de la Liga Endesa. ¿Dónde ha hecho ‘clic’?

Creo que él siempre ha sido una persona muy trabajadora, intentando ser consecuente en ello. Y ahora ha llegado a un punto de maduración como jugador que le ha permitido coger este papel. Yo ya estuve con él en Zaragoza y en Valencia. En Zaragoza había un compañero suyo que siempre decía ‘Hoy quién vendrá, el Tryggvi granjero o el Tryggvi vikingo’. Claramente, ha dado un paso adelante este año en cuanto a la personalidad que ha demostrado jugando; ha habido mucho más el Tryggvi vikingo. Además, tiene un estatus como jugador, porque es el capitán del equipo del equipo.

Ha dado un paso adelante este año en cuanto a la personalidad que ha demostrado jugando; ha habido mucho más el Tryggvi vikingo

¿Cómo has conseguido que un jugador como Darrun Hilliard se haya centrado más en sumar al colectivo y no tanto en sus números?

Él quiso venir con nosotros, porque quería dar un paso en su carrera buscando un poco más de estabilidad. Y él sabía que venía a liderar desde el ejemplo y desde la responsabilidad. No ha costado nada convencerle de cómo tenía que llevar esta responsabilidad, en cuanto a los valores del equipo, a los compañeros, ayudarlos y empujarlos a crecer. Y esto también pasaba por tener una buena sintonía con el lugar, con el club y con el equipo. Y él, desde un primer momento, se ha fijado en lo que hacía falta. Cuando ha visto que podía aportar cosas en cuanto a opinión, como líder, ha buscado el momento adecuado para aportarlas y han ayudado a dar pasos adelante.

¿Cómo es trabajar con Rafa Pueyo (director deportivo)?

Tiene muy buen instinto para ver si un jugador es bueno o no, si nos puede ayudar o no. Y para mi trabajo, él es un componente muy bueno y, sin ninguna duda, es una de las claves del crecimiento que ha tenido el club todos estos años.

Hace unos meses renovaste hasta 2029. ¿Es el proyecto de tu vida?

Así como siempre dan un poco de vértigo estas cosas, lo primero que identifico es que el proyecto más importante de mi vida es mi familia. Y eso no quiero perderlo de vista, porque eso también me permite tener los pies en el suelo a cualquier lugar que vaya. Ir con una prioridad: tengo que pensar en mis valores y en mis convencimientos. En esto tienen mucho que ver mis hijos, mi mujer, mis padres y mis hermanos. A partir de aquí, hubo un momento transcendental en mi vida que fui ir a Manresa. Me convertí en entrenador profesional y maduré como entrenador. Tuve la oportunidad de trabajar con gente que fueron un gran estímulo para crecer. Probablemente, fue la etapa más trascendental de mi vida. Pero también ha habido fracasos, que también marcan mucho y te ayudan a crecer y mejorar, como fueron Donosti y Zaragoza.

El proyecto más importante de mi vida es mi familia

Y hubo el proyecto de Valencia...

Fue muy exigente, pero estoy muy contento y satisfecho de esa experiencia. Esa etapa también me enseñó muchas cosas; por ejemplo, la oportunidad de trabajar con Pedro Martínez y con toda la gente de Valencia. Poder trabajar allí fue un gran estímulo. Y después llegó Bilbao. Era un proyecto con el que podía parecer que daba un paso atrás, pero en un lugar en el que me sentía muy bien. Podría hacer las cosas siendo yo y podría ayudar al crecimiento de las personas. Estoy muy contento con la gente del club, con la gente de Bilbao, con la gente de todo el territorio, y creo que hemos hecho una muy buena conjunción. Es un proyecto que ha dado un paso de ambición, también de ilusión. Pero soy entrenador de básquet profesional y sé que mi realidad está supeditada a los resultados. Creo que estoy en un lugar muy bueno para que las cosas vayan muy bien.

Pedro Martínez y Jaume Ponsarnau, en una imagen de archivo / ACB Photo - Joaquim Alberch

Selecciones y el futuro del baloncesto español

¿Qué supone a nivel personal ser el seleccionador de Catalunya?

Primero, hay que poner en valor el esfuerzo que la federación ha hecho para que el partido sea posible. Para los países sin estado es muy difícil hacer un amistoso, porque en estos momentos hay muchas reglas, muchas competiciones durante el año, los compromisos del club, y es muy difícil encontrar fechas que no afecten a nadie. Hay jugadores que probablemente no podrán venir porque la selección española enseguida se concentra para la Ventana, y la normativa y la federación no les permitirá venir. Pero hay ganas de hacerlo. Intentaremos que sea una fiesta de nuestro básquet y que podamos sentirnos orgullosos. Nuestro básquet es muy potente y además jugaremos en un lugar donde hay muchos sentimientos por este deporte, como es Manresa. Tenemos que competir de la mejor manera posible, pero la victoria más importante es que podemos disputar el partido.

¿Este verano volverá a haber España B? ¿Sabes si cuentan contigo?

Lo tienen en proyecto y la federación ha querido que siguiera ligado, pero para trabajar con los jugadores promesas que muy pronto acabarán en la selección absoluta se necesita que pase al frente alguien que pueda centrarse y ayudar al máximo. El ambiente de trabajo es muy grande y querían una persona que pudiera dedicar más tiempo. Por eso he dejado de hacerlo. Pero estoy muy contento de haber podido participar todos estos años con Scariolo, Orenga. Trabajar en la Federación Española para mi ha supuesto un crecimiento importantísimo.

Ponsarnau, el pasado verano con la España B / FEB

¿Cómo ves el futuro de la selección española?

Hay mucho talento. Pero hay que convertirlo en calidad, que lo será si quieren jugar juntos, comprometerse, compenetrarse y esto será muy importante. Parte de los éxitos de la selección en los campeonatos ha sido gracias a que hubo un sentimiento de equipo muy grande. Y, además, eran muy buenos. Creo que las nuevas selecciones tendrán que buscar, con estos ejemplos, una forma de inspiración para marcar su misión. Puede ser que esta calidad llegue; sin duda, hay el talento, porque son muy buenos, pero también será importante que en el entorno haya paciencia para esperar a que los grandes proyectos que hay vayan madurando y haya un momento en el que puedan dar este paso.

Parte de los éxitos de la selección en los campeonatos ha sido gracias a que hubo un sentimiento de equipo muy grande

¿Tiene solución el éxodo de jugadores hacia la NCAA?

Yo creo que más que desde aquí se pueda competir, que no se puede competir con la capacidad que hay allí, es que ellos quieran dejar de ser tan superiores y quieran dejar de invertir tanto dinero. Quizás hay un momento en el que lo hacen, o puede ser que limiten un poco las normas a fin de proteger al jugador americano, estadounidense. En nuestras manos está ser constantes y seguir trabajando para que la gente que tiene el básquet como forma de vida esté bien, que quieren ser profesionales y que los acompañemos a dar estos pasos. Y hay que respetarlo. Cuando eso se acabe, ser competitivos y tener la capacidad de recoger los jugadores que se vayan de allí, porque nuestro básquet profesional puede ayudar a que sus carreras continúen.

¿Qué te parece la Liga U22?

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Creo que es una liga muy divertida y atractiva. No sé si ha ayudado a que los jugadores no se marchen, pero sí que he ayudado a nuestro básquet. Se han visto partidos guapos, con un ritmo de básquet guapo. Y los jugadores han encontrado un contexto de crecimiento, mejor que las ligas semiprofesionales, como Segunda o Tercera FEB, donde han podido jugar contra jugadores de su edad.