Jasikevicius quiere agrandar su leyenda revalidando Euroliga con el Fenerbahçe

Sarunas Jasikevicius afronta un nuevo desafío en su carrera. Conoce el escenario de sobras: una Final Four de la Euroliga que disputó siete veces como jugador, alzando el título hasta en cuatro ocasiones (2003, 2004, 2005 y 2009), y que en este 2026 alcanzará otras siete más como entrenador, además de esa defensa del título tras alcanzar la gloria en Abu Dabi el pasado curso.

Saras y su Fenerbahçe llegan a Atenas tras haber finalizado la temporada regular en cuarta posición, con un balance de 24 victorias y 14 derrotas, y después de batir a 'su' Zalgiris Kaunas en el play-off por un 3-1.

Sarunas Jasikevicius, entrenador de Fenerbahçe / RYAN LIM

Equipo renovado

No ha sido una campaña sencilla para un 'Fener' que perdió a Nigel Hayes-Davis y a Marko Guduric el pasado verano, dos de las referencias de la plantilla el pasado año. Tocaba arriesgar, y en Estambul lo tuvieron claro: Talen Horton-Tucker llegaría a Turquía para ser uno de los líderes de Jasikevicius. Y así ha sido.

Con tan solo 25 años y con más de 300 partidos NBA a sus espaldas (campeón del anillo con los Lakers en 2020), el exterior de Chicago cruzó el océano en la que ha sido su primera aventura en el baloncesto europeo. Sus números hablan por sí solos: 15,7 puntos y 3,7 rebotes por partido que le han valido para ser seleccionado en el segundo mejor quinteto de la temporada en Euroliga.

Talen Horton-Tucker es una de las grandes armas del Fenerbahçe de Jasikevicius / Euroleague

Horton-Tucker forma una excelente pareja exterior con un Wade Baldwin que está brillando bajo las órdenes del técnico lituano. Un perfil de jugador 'incompatible' para Jasikevicius en el Barça, pero que, pocos años después, es toda una garantía de fiabilidad, y otro de los nombres a seguir de cerca en la final a cuatro.

Una plantilla experimentada y sobrada de talento

No son los únicos recursos del 'Fener'. Tarik Biberovic, Donta Hall o Bonzie Colson pueden decantar partidos, en un roster que cuenta con Nando De Colo entre sus filas. Otro que siempre acostumbra a tener planes a finales de mayo cada año, y cuya calidad y experiencia pueden ser determinantes en la cita ateniense.

Nando De Colo, jugador del Fenerbahçe / Euroleague

Al Fenerbahçe le espera el Olympiacos de Georgios Bartzokas en lo que muchos consideran una final adelantada. Será la primera 'semi', que se disputará el viernes 22 a partir de las 17h (CEST). En caso de ganar, Saras y sus jugadores se medirán al vencedor del Real Madrid - Valencia Basket que se disputará a partir de las 20h (CEST).

Nostalgia azulgrana

Jasikevicius afronta su sexta Final Four seguida como entrenador. Todo arrancó con el Barça, en 2021 y aquella fatídica final que se escapó ante Anadolu Efes y que evitó el triplete. Su salida del club azulgrana en 2023 fue un error que la sección sigue pagando a día de hoy. Y si alguien tiene dudas, quizá se disipan viendo cómo un curso más toca volver a mirar la Final Four por la televisión, mientras que 'Saras' intenta revalidar título europeo con el Fenerbahçe.