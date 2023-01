Jasikevicius: "Laprovittola tendrá que ser el jefe en la pista"

El técnico azulgrana reconoce que el equipo debe acostumbrarse a jugar sin Satoransky, con problemas en el tobillo "Los jugadores están contentos de jugar este tipo de partidos, no debería faltar motivación ante el campeón de Europa"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, reconoció que el argentino Nico Laprovittola tendrá que readaptarse al rol de '1' y ejercer de "jefe en la pista" este viernes, contra el Anadolu Efes en la Euroliga, ante la baja por lesión del base Tomas Satoransky.

"Laprovittola puede jugar de base, aunque en el último año y medio esté acostumbrado a jugar de escolta. Tendrá que hacer este ajuste: mandar y ser el jefe en la pista. Jokubaitis es más base puro y ojalá pueda seguir dando pasos adelante como en las dos últimas semanas", afirmó el técnico lituano este jueves en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius explicó la situación de Satoransky, ausente los tres últimos partidos por una tendinistis en el tobillo derecho: "Creo que no llegará al partido de mañana. No vamos a arriesgar. Lo más importante es que se sienta al 100% y vamos a ser pacientes con él. Un día se sentía bien y era explosivo, y al siguiente se sentía mal y no lo era. Hemos decidido parar y empezar de cero".

Motivados para el duelo

Preguntado por el poderío ofensivo del perímetro turco, 'Saras' descargó de responsabilidad a sus manejadores al afirmar que el "juego exterior no se para con los dos bases, sino también con las ayudas de los interiores, sabiendo dónde puedes arriesgar y dónde no".

"Los jugadores están contentos de jugar este tipo de partidos, no debería faltar motivación. Nos enfrentamos al campeón de Europa en nuestra casa. El Palau es mucho Palau en las noches importantes y ya nos ha ayudado en momentos difíciles, pero los que tenemos que hacer el trabajo somos nosotros", aseguró Jasikevicius.

El entrenador del Barça restó importancia al aspecto emocional del encuentro: "Han pasado cosas en los últimos años que para la gente son un poco más interesantes, pero lo más importante es centrarse en lo que pasa en la pista e intentar ser más consistentes durante los 40 minutos si queremos ganar".

"No conseguimos mejorar esta consistencia que todos queremos. Hay razones, no hemos podido estar todos juntos hasta este momento de la temporada y parece que podemos dar este paso, pero nos cuesta. La parte positiva es que estamos ahí y aún no hemos jugado nuestro mejor baloncesto", apostilló.