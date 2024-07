Jasikevicius, ante el encargo más importante de su carrera

Lituania se despidió del sueño olímpico hace unos días, tras caer en la final del preolímpico de Puerto Rico, tras caer en la final contra los anfitriones por 68-79.

En el país báltico, el baloncesto es religión, y de largo, el deporte más seguidos. Varios medios se desplazaron a San Juan, capital del estado caribeño, para cubrir la andadura de una Lituania que destrozó a Italia en semifinales, a la que superó por 24 puntos de diferencia (64-88), dando un puñetazo sobre la mesa.

Cambios en Lituania

Pero la posterior derrota ante Puerto Rico, y la consiguiente no clasificación para París 2024, ha caído como un jarro de agua fría en el país, y la primera 'víctima' de la no presencia de Lituania en los Juegos va a ser Kazys Maksvytis, el seleccionador lituano, que no continuará al frente del equipo.

Jasikevicius, el mejor posicionado

En Lituania, y por las palabras pronunciadas por el presidente de la Federación, Vydas Gedvilas, no son muy partidarios de buscar a un seleccionador que no sea de nacionalidad lituana. Y ante esta decisión, al menos, inicial, todos los caminos apuntan hacia el entrenador lituano más destacado del momento, como es Sarunas Jasikevicius.

Rokas Jokubaitis, ante Puerto Rico / FIBA

Pese a que Gedvilas todavía no le ha hecho el ofrecimiento de manera formal al exentrenador del Barça y actual técnico de Fenerbahçe, en unas declaraciones recogidas por el medio '15min.lt', el presidente del organismo de baloncesto lituano, ha dejado claro que 'Saras' está al frente de la lista.

Las declaraciones del Presidente de la Federación

"Lo primero es que hablaremos con Sarunas Jasikevicius. Es el candidato número uno. Pero todavía no he hablado con él. Si está de acuerdo, sería genial", expresó Gedvilas, en una decisión que se debe tomar estos próximos días, aprovechando una reunión de entrenadores, y que será consensuada con otras personalidades del basket lituano, como Linas Kleiza, vicepresidente de la Federación.

¿Qué dice el reglamento?

El reglamento permite que un entrenador de equipo Euroliga pueda combinar su cargo con el de seleccionador. Las relaciones entre la competición europea de clubes y la FIBA se encuentran en buen punto, y ya la pasada campaña, las ventanas FIBA contaron con jugadores Euroliga por el descanso de dicha competición.

Sarunas Jasikevicius, en un partido con Fenerbahçe / EFE

Los próximos compromisos de Lituania

Para llegar a ese acuerdo, primero, Jasikevicius debería estar conforme en combinar el cargo de entrenador de Fenerbahçe con el de seleccionador. Obviamente, el club turco debería dar luz verde al acuerdo. Y en caso de aceptar, 'Saras' ya tendría faena a finales de noviembre, en la clasificación para el Eurobasket, Lituania juega el 21 y 24 ante Macedonia del Norte, tras haber ganado y perdido un partido en las dos primeras fechas.

Por lo tanto, Lituania apela a ese 'compromiso patriótico', y sobre todo, a ese amor de Jasikevicius por su patria, para aceptar el cargo, y redirigir el rumbo de un equipo que necesita cambios, y que quiere volver a recuperar su lugar en el baloncesto de selecciones.