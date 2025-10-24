Jasikevicius busca reafirmar su dominio en el derbi turco de la Euroliga

Anadolu Efes y Fenerbahçe se citan en el Basketball Development Center este viernes a partir de las 19:30 h. Ambos equipos presentan trayectorias paralelas, tras arranques parecidos en cuanto a resultados, con un balance de dos victorias y tres derrotas para cada uno en Euroliga.

El arranque dubitativo del 'Fener'

Los de Saras Jasikevicius llegan después de vencer al Bayern de Múnich (88-73) en una victoria necesaria para cortar una racha de tres batacazos consecutivos en Europa. Aun así, el inicio de curso no ha sido fácil para el vigente campeón de la Euroliga. Tras un verano con salidas muy importantes, como las de Marko Guduric o Nigel Hayes-Davis, el gigante turco ha tenido que reinventarse. Fichajes como los de Talen Horton-Tucker o Mikael Jantunen, entre otros, deberán tener un peso importante. Además, una gran noticia para el Fenerbahçe es la recuperación de Scottie Wilbekin, que ha vuelto tras más de un año en el dique seco.

Jasikevicius le tiene tomada la medida al Efes con el Fenerbahçe / EFE

Efes, con el juego interior en cuadro

Si las lesiones han sido un problema para el Fenerbahçe, ahora lo son para el Anadolu Efes. El equipo de Igor Kokoskov está sufriendo bajas importantes en la posición de pívot. Georgios Papagiannis estará apartado de las canchas entre ocho y nueve meses tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Esta baja se suma a la de Vincent Poirier, que tuvo que ser intervenido por una lesión en la rodilla, y todavía tardará unos meses en poder volver. Tampoco está disponible Ercan Osmani, que igual que Papagiannis, se lesionó en el último choque de Euroliga contra el Panathinaikos (81-95 para los griegos).

El técnico del conjunto turco, Igor Kokoskov, también tuvo una etapa como entrenador del Fenerbahçe, al que dirigió en la temporada 2020-21. Además, en su trayectoria también destaca el oro en el Eurobasket 2017 con la Eslovenia de Dragic y de un joven Luka Doncic. Este verano ha llegado al Efes, con el que se ha comprometido hasta el verano de 2028, con la intención de devolver a los bicampeones de Europa a lo más alto.

Los últimos precedentes, con claro color amarillo

Desde la llegada de Jasikevicius al banquillo, su equipo le tiene la medida tomada al Anadolu Efes. Con el lituano como técnico, se han enfrentado cuatro veces en Euroliga, de las cuales tres han acabado con triunfo del 'Fener'. Además, en Turquía también se mantiene este dominio. Los de Saras se han llevado las últimas dos Ligas y dos Copas, recuperando así el trono del baloncesto otomano.