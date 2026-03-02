Jasikevicius, atrapado en Dubái

Sarunas Jasikevicius es una de las muchas personas que no pueden salir de Dubái. El técnico lituano se encuentra atrapado en los Emiratos Árabes, del mismo modo que también lo están varios jugadores de Partizan y Maccabi. Así lo confirmó el Fenerbahçe a través de un comunicado, donde también informó que el jugador Armando Bacot y el fisioterapeuta Jaime Capella se encuentran el mismo país.

Jasikevicius había aprovechado estos días, en los que hay ventanas FIBA y los equipos tienen descanso durante unos días, para tomarse unas pequeñas vacaciones en Dubái. También el director deportivo del club había aprovechado para presenciar el torneo Adidas Next Generation, que finalmente no se pudo disputar debido a los conflictos políticos.

Saras Jasikevicius, en el Palau Blaugrana / EFE

Dylan Osetkowski, Shake Milton y Duane Washington también se encuentran entre los damnificados. Partizan se ha puesto en contacto con Dubai Basketball por si el club emiratí puede ayudar a que dichos jugadores tengan la posibilidad de regresar a Europa en su avión. La otra alternativa es que se viaje por tierra a países vecinos como Oman y Arabia Saudí y se vuele desde allí.

El conflicto que se ha desatado entre Estados Unidos, Israel e Irán ha afectado a una competición deportiva como la Euroliga. Por ejemplo, Maccabi y Hapoel Tel Aviv volverán al exilio del que habían salido hace apenas dos meses y regresarán a sus sedes en Sofía y Belgrado, ya que ningún equipo va a volar a sus pabellones de origen mientras la ciudad no sea segura.

Dylan Osetkowski, otro de los atrapados / ACB Photo - Emilio Cobos

El otro equipo implicado en esta situación es el Dubai Basketball, que es muy probable que deba jugar fuera de su pabellón a partir de ahora. Las restricciones en los aeropuertos siguen vigentes y es evidente que la jornada de esta semana no se jugará con normalidad. El conjunto de los Emiratos tiene programado su partido para el jueves en Belgrado, donde visitará la pista de Partizan, precisamente contra otro de los equipos en problemas.

Las palabras del técnico de Dubai Basketball

"Se escucharon varias detonaciones, pero la ciudad funciona con total normalidad. La vida sigue como siempre; la gente está en las tiendas y en las calles", explicó Jurica Golemac, entrenador del Dubai Basketball. "Por supuesto, todo el mundo está al tanto de las noticias que llegan y, considerando todas las circunstancias, no es una situación normal, pero también hay cierta exageración de algunas cosas, lo cual es comprensible".

Además, reconoció que "esas imágenes del hotel en llamas... No fue una bomba, solo se incendió una habitación. Si hubiera sido una bomba, los daños habrían sido mucho mayores". Hace dos años, yo estaba en el Hapoel Eilat, en Israel. Todos seguimos juntos las noticias, recibimos mensajes sobre la situación en nuestros móviles y esperamos que todo se calme lo antes posible", finalizó.