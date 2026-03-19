Jared McCain, negocio redondo para los Thunder

OKC ha logrado esta madrugada su décima victoria consecutiva. Oklahoma vuelve a recuperar su mejor versión, pese a las bajas, en el tramo decisivo de la temporada. Hoy, ante los Nets de Jordi Fernández, nueva exhibición de un equipo que encara la recta final de la campaña de la mejor manera posible.

Un inicio histórico

El partido quedó casi resuelto antes del descanso, con unos Thunder agresivo atrás, corales en ataque y muy superiores en ritmo y ejecución. Al descanso, los Nets apenas habían sumado 24 puntos, la segunda cifra más baja en una primera mitad en la historia de la liga (La primera se dio en un partido entre Suns y Lakers en 2016 donde Phoenix anotó solo 22 puntos). OKC ya ganaba 60-24. Shai Gilgeous-Alexander sigue agrandando su leyenda y volvió a sumar otros 20 puntos para seguir alargando su ya récord personal. Sin embargo, el nombre propio de la noche fue otro: Jared McCain

El protagonista inesperado

El escolta firmó 26 puntos y volvió a dejar la sensación de que Oklahoma no solo encontró un recurso útil para la rotación, sino una pieza con peso real en el presente y con aún más valor para el futuro. Desde su llegada, McCain ha encajado con una naturalidad asombrosa en un ecosistema exigente, rápido y muy competitivo. Los Thunder le han dado vuelo a su mejor virtud, el tiro, pero también le ha abierto espacios para decidir y jugar con más libertad de la que tenía en Philadelphia. En los 76ers, McCain solo llegó a los 20 puntos o más en una ocasión. En Oklahoma es la cuarta vez que consigue llegar a esta cifra de puntos en apenas unas semanas. Además, gracias a la llegada del ex de Duke al equipo, OKC ha logrado encontrar una pieza clave en su rotación con un impacto inmediato. De hecho, los Thunder se encuentran con un balance de 15-2 desde la llegada de McCain en un equipo que aún no conoce la derrota en este mes de marzo.

McCain celebrando los primeros puntos de Payton Sandfort en la NBA / OKC Thunder

El 'robo' de la temporada

Viendo el precio que pagó Oklahoma por Jared McCain (una primera ronda de Houston de 2026 y tres segundas) y observando el impacto inmediato del escolta, es lógico que muchos lo lean como uno de los grandes robos del último mercado de traspasos. Sam Presti volvió a detectar una oportunidad antes que nadie y apostó por un talento joven que en otro contexto había perdido valor de mercado entre lesiones, competencia interna y falta de continuidad.

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Sin embargo, no es la primera vez que OKC consigue un perfil parecido al de McCain por parte de los 76ers. El ejemplo más claro es el de Isaiah Joe. Ambos llegaron desde Philadelphia y ambos encontraron en Oklahoma el contexto ideal para florecer como tiradores. Si Joe fue una ganga, lo de McCain amenaza con ser la siguiente gran jugada maestra de unos Thunder que han encontrado su mejor versión en el momento más importante.