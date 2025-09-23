El jardín junto al Roig Arena se llamará 'Parc de l'Afició del Valencia Basket'

El jardín que se ha creado entre el Roig Arena, L'Alqueria del Basket y la Fonteta se llamará 'Parc de l'Afició del Valencia Basket', tras haberlo acordado así la comisión del Ayuntamiento de València de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes.

La alcaldesa María José Catalá y los dirigentes del club ya anunciaron este verano esta iniciativa que ahora ha sido remitida por la Delegación de Parques y Jardines "en reconocimiento a esa gran afición y como homenaje a su entusiasmo y comportamiento deportivo".

La zona, ya construida en buena parte y dentro del proyecto global del Roig Arena, tiene 10.500 metros cuadrados de césped, 26.000 metros cuadrados de pavimentación peatonal y 3.500 metros cuadrados de especies arbustivas y árboles. De hecho ha aumentado la población de árboles de las 182 unidades existentes antes de la actuación hasta las 341 unidades tras la intervención.

La zona cuenta con un área de juegos infantiles inclusivos equipada con diez juegos y con una pista polideportiva, que estaba integrada dentro del antiguo CEIP Les Arts y que ha sido restaurada y reequipada con nuevo mobiliario, así como unas gradas que harán del espacio una zona más completa.

La reurbanización llevará consigo la incorporación de 176 bancos, 55 papeleras, 53 aparca bicicletas , 136 farolas, así como una zona de picnic equipada con tres mesas.

Vía: Superdeporte