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Japón - España, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo

Las de Miguel Méndez finalizan ante el combinado nipón la fase de grupos

Helena Pueyo, en un partido con la selección

Helena Pueyo, en un partido con la selección / Twitter: @BaloncestoESP

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Miquel Roca

Barcelona

Japón y España se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.

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