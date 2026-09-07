Japón - España, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo

CRECE EL TODO O NADA

En el otro partido que se disputa en el Berlín Arena, la anfitriona Alemania domina con holgura ante Mali por 49-32. Es un resultado ambivalente para España, que de ganar a Japón sería primera de grupo pero de perder no tendría el colchón del otro resultado, ya que igualada a victorias con Mali caería al último puesto al haber perdido el enfrentamiento directo con las africanas.

Con más razón todavía que al empezar, todo o nada para España ante Japón.