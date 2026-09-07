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Baloncesto
Japón - España, en directo hoy: Mundial de baloncesto femenino, en vivo
Las de Miguel Méndez finalizan ante el combinado nipón la fase de grupos
Miquel Roca
Japón y España se enfrentan en Berlín en la fase de grupos del Mundial femenino de baloncesto.
CRECE EL TODO O NADA
En el otro partido que se disputa en el Berlín Arena, la anfitriona Alemania domina con holgura ante Mali por 49-32. Es un resultado ambivalente para España, que de ganar a Japón sería primera de grupo pero de perder no tendría el colchón del otro resultado, ya que igualada a victorias con Mali caería al último puesto al haber perdido el enfrentamiento directo con las africanas.
Con más razón todavía que al empezar, todo o nada para España ante Japón.
DESCANSO
Llegó a tener España 11 puntos de ventaja, pero la reacción japonesa no se hizo esperar y el +3 de las de Méndez en el intermedio lo deja todo abierto de cara a los dos últimos cuartos.
ESP-JAP 39-36 | FINAL 2C
Saca falta sobre la bocina Japón. Tanaka convierte los dos tiros libres y pone el 39-36 con el que el partido llega al descanso. Tres arriba las de Miguel Méndez tras un cuarto dominado por las niponas por 16-21
ESP-JAP 39-34 | 2C
Anota Awa Fam para cortar el parcial de 8-0 de Japón. Último ataque del segundo cuarto.
ESP-JAP 37-34 | 2C
Falta en ataque de Megan Gustafson, la protesta Miguel Méndez y le cae una técnica. Lo aprovecha todo Japón para ponerse a tan solo tres puntos.
ESP-JAP 37-31 | 2C
No anota España y sí lo hace Japón, que firma un parcial de 5-0 tras el +11 que tuvieron las rojas.
Nuevo tiempo muerto de Miguel Méndez para cortar la reacción del equipo nipón, cuyo seleccionador, Corey Gaines, tiene la peculiaridad de no ser partidario nunca de pedir tiempo muerto. Lo considera regalar un descanso al rival.
ESP-JAP 37-29 | 2C
Un triple de Tanaka rebaja la máxima diferencia que tuvo España tras convertir Mariona Ortiz uno de sus dos tiros libres.
ESP-JAP 36-26 | 2C
Otro viaje a la línea de tiros libres. Esta vez va María Conde y los convierte los dos. Vuelven los 10 puntos de renta para España, esta vez no replicados en el siguiente ataque japonés. Atacan las de Méndez para ampliar la diferencia.
ESP-JAP 34-26| 2C
Iyana Martín anota para otro +10 de España, de nuevo recortado de inmediato por las niponas, esta vez con dos tiros libres de Mawuli.
ESP-JAP 32-24 | 2C
El pundonor de Maite Cazorla le permite ganar un balón imposible en mitad de pista. Consiguió que el balón diera en una jugadora japonesa antes de salir y será banda para España.
Antes, el tiempo muerto de Miguel Méndez.
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