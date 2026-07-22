Jantunen, encantado con Pedro Martínez: "Voy a disfrutar mucho jugando para él"

Mikael Jantunen ya habla como nuevo jugador del Real Madrid. El ala-pívot finlandés concedió su primera entrevista a 'Realmadrid TV,' donde explicó los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta blanca y dejó claro cuál será su prioridad en esta nueva etapa: ganar.

“Como jugador, siempre quiero estar en un lugar que me haga mejor y ganar. Como jugador quieres ganar. La historia de este club habla por sí sola. Ya he hablado con el entrenador y creo que puedo encajar aquí y ayudar al equipo a ganar. Esas son las mejores razones por las que elegí venir al Real Madrid”, aseguró. El finlandés firma con el conjunto blanco para las dos próximas temporadas.

Jantunen también reconoció que este fichaje supone el mayor salto de su carrera. “Ya he dado grandes pasos, como jugar y tener éxito en la Euroliga, pero seguro que este es el paso más importante hasta ahora en mi carrera. Estaba muy contento cuando me llamaron, es un sentimiento irreal. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy contento de venir aquí, emocionado por empezar a trabajar aquí y jugar delante de los aficionados”.

Mikael Jantunen fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid / Real Madrid

El internacional finlandés también puso en valor el camino recorrido hasta llegar al conjunto madridista y el impacto que puede tener su fichaje en su país. “Como finlandés estoy muy orgulloso de mi viaje y de llegar hasta aquí. Es un gran inicio. Espero no ser el último y que sea una puerta abierta para que vengan más jugadores finlandeses. Estoy orgulloso de mí mismo y feliz de estar aquí”.

Sobre su manera de entender el baloncesto, Jantunen se definió como un jugador comprometido con el equipo por encima de las estadísticas. “Intento describirme como un jugador ganador. Puedo ir a por un balón perdido, ir al rebote o algunos días anotar. Encontrar la forma de ayudar al equipo a ganar es mi manera de entender los partidos y es lo que trato de hacer al más alto nivel”.

Mikael Jantunen, en un partido ante el Barça / Gorka Urresola Elvira

Otro de los aspectos que destacó fue su conversación con Pedro Martínez y el estilo de juego que propone el técnico blanco. “Estoy muy feliz. He seguido la manera de jugar de sus equipos, por eso creo que voy a encajar bien. Voy a disfrutar mucho jugando para él. He jugado ese estilo de baloncesto en mi carrera y es genial. Con la selección finlandesa hacemos algo parecido. Eso ayuda en la decisión a la hora de elegir un estilo de juego que encaja conmigo. Eso hace que las charlas con el entrenador sean fáciles, porque es un estilo de baloncesto que me va bien”.

En cuanto a los objetivos, el nuevo jugador del Real Madrid no escondió su ambición. “Ganar es lo que quiero, personalmente y a nivel de equipo. Es el objetivo, ganar todo lo que se pueda”.

Jantunen lanzando desde el triple / FIBA

Por último, quiso dedicar unas palabras a la afición madridista. “Estoy muy contento de estar aquí. Tengo ganas de veros en todos partidos y estoy deseando representar a este club”, concluyó.