Jamal Murray se sale con 55 puntos y Doncic se estrella en Utah

Jamal Murray firmó este miércoles la mejor noche anotadora de su carrera en la NBA con 55 puntos en la victoria de los Denver Nuggets contra los Portland Trail Blazers, mientras que el esloveno Luka Doncic perdió su primer partido como jugador de Los Angeles Lakers, al caer en el campo de los Utah Jazz.

Nuggets 132 - 121 Blazers

Murray conectó 20 de sus 36 tiros de campo y 7 de 15 desde la línea de tres puntos para liderar a los Nuggets por encima de los Blazers. Logró esta marca casi cuatro años después de los 50 puntos endosados a los Cleveland Cavaliers, que hasta ese momento era su mejor marca. Murray, que conectó 8 de sus 9 libres lanzados, logró además 4 rebotes y 5 asistencias y solo perdió 2 balones. Le apoyó el serbio Nikola Jokic con su vigésimo quinto triple doble de la temporada. Aportó 26 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Christian Braun consiguió 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias para los Nuggets.

Los Blazers sufrieron su derrota número 32 del año en 54 partidos. Su máximo anotador fue Anfernee Simons con 26 puntos.

Jazz 131 - 119 Lakers

Doncic aportó 16 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, con 6 de 13 en tiros de campo y 3 de 8 en triples. Tuvo 5 pérdidas de balón y cometió 5 faltas en tres cuartos, antes de regresar al banquillo a principios del cuarto período con el partido ya decidido a favor de los Jazz. Rui Hachimura fue el máximo anotador de los Lakers con 19 puntos y LeBron James firmó 18, a los que agregó 6 rebotes y 7 asistencias. Austin Reaves consiguió 15 puntos y 11 asistencias. James superó los 10.000 puntos con los Lakers y ya es el décimo máximo anotador en la historia de la franquicia.

Celtics 116 - 103 Spurs

Los Celtics no dieron opción en el TD Garden a los Spurs y les doblegaron al ritmo de Jayson Tatum (34 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias) y el letón Kristaps Porzingis (29 puntos con 10 de 16 en tiros). Sin Jaylen Brown, Derrick White dio un paso al frente con 19 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en 39 minutos en pista.

Los Spurs cayeron pese a los 23 puntos de De'Aaron Fox y a los 17 puntos y 13 rebotes del francés Victor Wembanyama.

Raptors 108 - 131 Cavaliers

Los Cavs sumaron su cuarta victoria consecutiva fuera de casa y la decimonovena en 25 encuentros lejos de Cleveland, esta vez con una sólida actuación en el campo de los Toronto Raptors. Donovan Mitchell lideró a un grupo de siete jugadores de los Cavs con dobles dígitos al firmar 21 puntos. Evan Mobley logró un doble doble de 12 puntos y 15 rebotes para Cleveland, que lidera el Este con un balance de 44-10.

Thunder 115 - 101 Heat

Los Thunder siguen dominando el Oeste y sumaron su séptima victoria seguida para incrementar a 44-9 su balance. Shai Gilgeous Alexander lideró el triunfo con 32 puntos y 9 asistencias, con 11 de 22 en tiros de campo. Miami sufrió su tercera derrota consecutiva, tras caer contra Boston Celtics y Brooklyn Nets. No les bastó con el brillante doble doble de 27 puntos y 15 rebotes del pívot Bam Adebayo.

Nets 100 - 96 Sixers

Los Nets de Jordi Fernández recuperaron ritmo ganador y lograron contra unos 76ers en crisis su sexta victoria en los últimos siete partidos. D'Angelo Russell logró 22 puntos, mientras que Nic Claxton aportó un doble doble de trece puntos y once rebotes. Philadelphia, que no pudo contar con Joel Embiid ni Tyrese Maxey, está fuera de los puestos de 'playoffs' y lleva cinco derrotas seguidas. Paul George no pasó de los dos puntos en 36 minutos con uno de siete en tiros de campo. Quentin Grimes y Kelly Oubre metieron 30 puntos cada uno.

Wolves 101 - 103 Bucks

Los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard, dejaron en evidencia a los Minnesota Timberwolves y les doblegaron a domicilio con 21 puntos de Gary Trent Jr., protagonista saliendo del banquillo. Kyle Kuzma, recién incorporado por los Bucks, firmó un doble doble de 19 puntos y 13 rebotes.

Los Wolves sufrieron su segunda derrota consecutiva y siguen viviendo una temporada marcada por altibajos, pese a los 28 puntos de Anthony Edwards y al doble doble de 22 puntos y 13 rebotes de Naz Reid.

Knicks 149 - 148 Hawks

El dominicano Karl Anthony firmó 44 puntos y Jalen Brunson selló 36, con la canasta decisiva en la prórroga a falta de once segundos para el final para decidir un 'thriller' en el Madison Square Garden entre New York Knicks y Atlanta Hawks. Los Knicks tuvieron el partido bajo control con 18 puntos de ventaja en el segundo cuarto y 12 en el último período, pero los Hawks, liderados por un Trae Young de 38 puntos y 19 asistencias, consiguieron remontar y llevar el partido a la prórroga.

Rockets 119 - 111 Suns

Los Rockets van recuperando sensaciones y, tras cortar contra los Toronto Raptors su racha de seis derrotas consecutivas, sellaron otro triunfo, esta vez contra los Phoenix Suns. Tari Eason logró 25 puntos y Alperen Sengun aportó 17 puntos y 13 rebotes para Houston. Los Suns, que no pudieron contar con Devin Booker, Bradley Beal ni Grayson Allen, cayeron pese a los 37 puntos y 9 asistencias de Kevin Durant.

Mavericks 111 - 107 Warriors

Los Mavericks se consolaron tras perder por varias semanas a Anthony Davis, incorporado tras enviar a Luka Doncic a los Lakers, y lograron un sufrido triunfo en casa contra los Warriors llevados de la mano por Kyrie Irving (42 puntos).

Los Warriors cayeron por primera vez desde la llegada de Jimmy Butler, quien metió 21 puntos, capturó 9 rebotes y repartió 7 asistencias. Steph Curry aportó 25 puntos