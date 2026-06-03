Jalen Brunson y Victor Wembanyama, las estrellas de unas Finales de la NBA muy esperadas

Las Finales de la NBA 2026 ya están aquí. San Antonio Spurs y New York Knicks pelearán desde esta madrugada (02:30 h) por el anillo en una serie que reúne a dos de las franquicias más históricas de la liga y que recupera uno de los precedentes más recordados de finales del siglo pasado.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron por el campeonato fue en 1999. Aquella serie terminó con victoria de los Spurs (4-1) y supuso el primer anillo de una franquicia que posteriormente construiría una de las grandes dinastías de la historia de la NBA. Liderados por Gregg Popovich y un joven Tim Duncan de 22 años, los texanos iniciaron entonces un ciclo que acabaría con cinco campeonatos.

Ahora, 27 años después, San Antonio vuelve a disputar unas Finales con otro talento generacional de 22 años como referencia. Victor Wembanyama ha llevado a los Spurs de la reconstrucción a ser un 'contender' en tiempo récord. La franquicia pasó de perder 60 partidos hace dos temporadas a firmar 62 victorias este curso, con el francés conquistando de forma unánime el premio al Mejor Defensor del Año y finalizando tercero en la votación por el MVP.

Wembanyama, en la final de la NBA Cup ante San Antonio / NBA

Los Spurs llegan además reforzados tras eliminar a los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, en unas Finales de la Conferencia Oeste que se convirtieron en las más vistas de los últimos 24 años. La victoria en el séptimo partido reunió una media de 15,9 millones de espectadores, alcanzando picos de 17,7 millones.

Enfrente estará un equipo que llevaba casi tres décadas esperando este momento. Los Knicks disputarán sus primeras Finales desde 1999 y buscarán el tercer campeonato de su historia tras los conquistados en 1970 y 1973. El conjunto neoyorquino ha protagonizado una de las mejores actuaciones en postemporada de la historia. Once victorias consecutivas, igualando la tercera mejor racha.

Gran parte de ese éxito tiene nombre propio: Jalen Brunson. El base se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes de la NBA y llega a las Finales tras firmar unos playoffs extraordinarios. Sus 26 partidos de postemporada con al menos 30 puntos ya representan la mejor marca en la historia de los Knicks.

Jalen Brunson, clave para los New York Knicks / LAP

Además, Brunson se ha convertido en el gran especialista de la liga en el 'clutch'. En las tres últimas postemporadas acumula 121 puntos en momentos clave del encuentro, siendo el único jugador capaz de superar la barrera de los 85 puntos en ese escenario. Cuando la pelota quema, él asume la responsabilidad.

Las Finales también enfrentarán a dos perfiles completamente distintos. Brunson, con 1,88 metros, es apenas el cuarto jugador de menos de 1,90 metros en liderar en anotación a un finalista en los últimos cuarenta años. Wembanyama, con 2,25 metros, es el jugador más alto de la historia en asumir ese papel.

San Antonio contará además con el factor cancha a favor tras finalizar con mejor balance en temporada regular. Los Spurs buscan el sexto anillo de su historia y el primero desde 2014. Los Knicks persiguen poner fin a una espera de más de medio siglo y devolver el campeonato a Nueva York por primera vez desde 1973.

Todo ello en unos playoffs que ya son los más vistos de este siglo, con una media de 5,3 millones de espectadores por encuentro. Veintisiete años después, el destino vuelve a unir a Spurs y Knicks en unas Finales de la NBA. La gran pregunta es si los Knicks lograrán cambiar el desenlace o si, una vez más, serán los Spurs quienes levanten el trofeo Larry O'Brien.