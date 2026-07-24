Jakucionis lo tiene claro: "El Barça tendría que haber retenido a Jasikevicius"

Kasparas Jakucionis es uno de esos jugadores a los que le ha ido bien el desembarco en la NBA. Formado en Lituania y posteriormente en el Barça de basket, se ganó un puesto en los Miami Heat, donde promedió unos 18 minutos por partido en pista. Ahora está disfrutando de la Summer League en Las Vegas, antes del inicio de la temporada oficial con los Milwaukee Bucks.

"Estaba con la selección lituana y me estaba levantando por la mañana. El traspaso pasó como a las 6 de la mañana, yo me levanté a las 8 y veía mis mensajes de mi representante y todo y me enteré ahí”, explicó a 'MD' sobre su salto al otro lado del charco. Era mi primer año y no sabía mucho, pero como siempre supe que podía pasar. Y cuando pasa sólo tienes que hacer lo que puedes, controlar lo que puedes controlar".

El lituano abandonó el club blaugrana en el año 2024 para probar suerte en la NCAA, como han hecho después una gran cantidad de jugadores de La Masia. Al año siguiente, fue drafteado por los Miami Heat y su papel ha sido importante en su primer año, con un porcentaje de un 42% desde el triple y un promedio de 6,2 puntos, 2,6 rebotes y 2,6 asistencias por encuentro.

Jakucionis, con los Miami Heat / Miami Heat

Cuando fue preguntado por el Barça, no dudó en dejar claro su amor por el club que le permitió dar un salto importante en su carrera. "Todo lo mejor. Al Barça siempre lo llevaré en mi corazón", reconoció, además de destacar su relación con Saras Jasikevicius. "Mantenemos el contacto. No hablamos cada día, pero a veces nos escribimos".

Sobre los malos resultados del Barça de basket en los últimos años, el jugador de los Bucks instó a la institución a no mirar hacia atrás. "No sé cuáles son los errores, sólo hay que mirar hacia el futuro. Ahora ya no puedes ir atrás, sólo adelante". Cuando le preguntaron si el club blaugrana debería haber retenido a Saras Jasikevicius, se mojó: "No sé mucho del tema, pero yo creo que sí".

Sarunas Jasikevicius, entrenador del Fenerbahçe / EFE

Los malos resultados desde la salida del técnico lituano, que ha sido el último en conquistar títulos con la sección (dos Ligas y dos Copas del Rey). Desde entonces, ni Roger Grimau, ni Joan Peñarroya, ni Xavi Pascual han sido capaces de dar una alegría al aficionado culé. Por supuesto tampoco la directiva, que no ha tomado las mejores decisiones en los últimos años.

"Me gustaría volver"

Ahora, el conjunto blaugrana se encuentra en un proceso de renovación de la plantilla sin precedentes. Todo hace indicar que la sección renovará prácticamente todo el equipo, con nueve fichajes que contrarrestarán otra gran cantidad de salidas. También se contará con un nuevo entrenador, Aleksander Sekulic, que cuenta con experiencia en la Euroliga tras dirigir a Dubai Basketball en el último tramo del pasado curso.

"Como he dicho, el Barça siempre está en mi corazón y es como mi segunda casa. Nunca se sabe, pero sí que me gustaría volver, sí. Seguro que me gustaría jugar ahí alguna vez, pero nunca se sabe que puede pasar. Pero sí, me gustaría", reconoció hace unos meses Jakucionis sobre la posibilidad de volver a jugar en el Palau Blaugrana.