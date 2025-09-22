Jaka Lakovic va perfilando su nuevo CB Gran Canaria 4.0

"Queda todavía mucho trabajo por delante", esta es la frase que lleva pronunciando Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria desde el primer entrenamiento oficial del nuevo curso.

Razón no le falta al esloveno que una temporada más, como la mayoría de equipos de la ACB, está condenado a reinventarse y ajustar su equipo a las nuevas piezas, que en el caso de la presente campaña son cinco nuevas caras -Isaac Wong, Braian Angola, Eric Vila, Louis Labeyrie y Kur Kuath-, ya que en el caso del sexto fichaje, Ziga Samar, ya jugó en calidad de cedido por el Alba Berlín la pasada campaña como reemplazo del lesionado Carlos Alocén.

Encajar a cinco jugadores en un esquema de juego como el del esloven, no es nada sencillo, por la complejidad del libreto de jugadas del balcánico. Tampoco ha ayudado en el trabajo del staff técnico la ausencia de jugadores en cada uno de los partidos de pretemporada que han disputado, en unos casos por darles un merecido descanso, como el caso de Nico Brussino tras su participación en la AmeriCup, o por problemas físicos como el caso de Braian Angola en el doble compromiso ante La Laguna Tenerife en la Copa Canaria o el permiso dispensado a Kur Kuath para viajar a Estados Unidos por asuntos personales, perdiéndose el sudsadanés el torneo As Burga Basket Cup en Orense.

Tres victorias y tres derrotas

El balance de tres victorias y tres derrotas de poco sirve para valorar la evolución del equipo, dado que se trata de pretemporada, una época del curso que sólo sirve para cargar las baterías para el resto del curso, hacer equipo y aprender los sistemas tácticos del cuerpo técnico. Ahora bien, si hablamos de sensaciones las cosas cambian. El equipo tocó fondo en el partido de ida de la Copa Canaria ante un Canarias motivado y que juega de memoria, que se ensañó con la actitud apática de un Granca, que sin la presión ambiental, en un Arena desangelado por la pobre entrada, dio una imagen lamentable y muy alejada de las pretensiones del propio Jaka Lakovic.

El trabajo de motivación para lograr el cambio de chip de sus jugadores, desde el pasado jueves por la noche hasta el domingo por la tarde, fue espectacular, con una puesta en escena que le hizo ganarse el respeto de su rival, con un Mike Tobey que mostró ante su ex afición su mejor versión, siendo letal fuera del perímetro y en la pintura. Junto a la exhibición de Isaiah Wong, el mejor de los claretianos en lo que va de pretemporada, fueron la dupla ganadora que arrastró al resto de jugadores grancanarios para recuperar el orgullo perdido y mostrar los primeros esbozos del nuevo Granca que tiene en la mente Jaka Lakovic, un equipo intenso, rápido y valiente, que sabe jugar finales apretados y que tiene en el de Nueva Jersey el líder que necesita el equipo para marcar las diferencias en los partidos calientes.

Espera el nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo

En esa travesía por el desierto de la pretemporada hasta el estreno liguero en el Movistar Arena ante el campeón de la Liga Endesa, el Real Madrid, el próximo domingo 5 de octubre (11.30 horas), todavía le queda a los amarillos un último amistoso, en un encuentro sin cámaras de televisión y sin la presencia de espectadores ante el Covirán Granada, que servirá de ensayo general, en el que puede ser el primer partido de la pretemporada con todos los jugadores disponibles, un lujo con el que el estratega balcánico intentará ser el primero en sorprender al redebutante Sergio Scariolo, que pocas cartas se podrá esconder en la manga al tener que disputar este fin de semana la Supercopa de España en el Martín carpena, bajo los focos de toda la atención mediática del país.

En su primera temporada de amarillo, Jaka Lakovic ya supo dar la campanada ante el todopoderoso Barça de Jasikevicius, ¿será en esta ocasión capaz de hacer lo propio con el Real Madrid?

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas