Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Nos faltó la creencia de poder ir a por la victoria"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, arrancó su comparecencia ante los medios de comunicación en el postpartido de la derrota de su equipo ante el Real Madrid (81-71), en el debut liguero para ambos, felicitando a su rival por "la victoria merecida en el inicio de temporada". "Hemos venido con el objetivo de jugar bien, competir bien, pero creo que durante la mayor parte del partido, tuve la sensación de que nos faltó esta creencia de poder ir a por la victoria", admitió.

El balcánico destacó que "no hemos tenido suficiente acierto para mantenernos en el partido". "Al final del tercer cuarto, donde nos meten ocho puntos, con dos tras rebote ofensivo, y dos triples in extremis de Llull y Okeke, el partido se rompe y pasamos de estar a ocho, a estar a 15 empezando el último cuarto", se lamentó. "Ya fue muy difícil remar y remontar, aunque intentamos jugar hasta el final", apuntó.

"Nosotros estamos todavía en proceso de construir, de crear hábitos tácticos y tenemos que ir mejorando", recordó a los presentes.

"Falta de instinto"

Lakovic se mostró especialmente molesto por la falta de "sangre, de corazón caliente en el equipo, de instinto para ir a por el partido". En su opinión jugaron "con demasiado respeto en el inicio de partido, y el Real Madrid lo ha aprovechado". Buscando la parte positiva, el responsable del banquillo claretiano destaco que "hay muchos momentos, muchos detalles de los que estar contentos, sobre los que construir en adelante y en eso nos vamos a focalizar".

En su análisis del nivel ofrecido por las nuevas incorporaciones, el esloveno afirmó que "los he visto bien, pero estamos en proceso de ajustar a los nuevos jugadores, entender nuestro sistema de juego tanto en ataque como en defensa, y poco a poco, ir encontrándose cada jugador con su rol dentro de la pista". "Esto es un proceso que debemos pasar, y mientras debemos ser muy humildes y sólidos en defensa", puntualizó.

Periodo de aprendizaje

Al igual que en la previa, incidió en la necesidad de "aprender lo qué significa esta liga, cada punto, cada posesión, en esta primera vuelta". "Desde ayer, se juega para clasificarse a la Copa del Rey y no podemos dejar ninguna posesión, ningún punto en ningún lado, es algo que debemos aprender, sobre todos los jugadores nuevos", recalcó.

«Estoy contento con varios aspectos en varios momentos del partido, pero, como grupo estamos todavía en este proceso de crear un grupo homogéneo, que piense siempre igual, que se entienda en la cancha", declaró al tiempo que reconoció que "en esto nos falta, tenemos seis nuevos jugadores y esto tardará, pero como siempre, a este nivel el tiempo es siempre tu enemigo", apelando a la necesidad de ser sólidos en defensa mientras se terminan de ajustar las nuevas piezas.

