Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, raja contra el calendario de la ACB

Día uno del proyecto 4.0 de Jaka Lakovic al frente del banquillo de un Dreamland Gran Canaria que tenía su primera toma de contacto oficial sobre el parqué de la Sala Club del Gran Canaria Arena, con las ausencias conocidas de Nico Brussino, Kur Kuath y Braian Angola, convocados con sus respectivas selecciones nacionales.

El esloveno, con una sonrisa cómplice, se ponía ante la legión de medios desplazados hasta el recinto de Siete Palmas, para palpar las primeras impresiones del responsable del banquillo claretiano, que no escondió su disgusto por el inicio de calendario "brutal y dirigido" que le ha deparado un arranque infernal de curso ante el campeón de la ACB, el Real Madrid, en el Movistar Arena, durante la primera jornada y ante el campeón de Copa, Supercopa y BCL (Basketball Champions League), el Unicaja en la segunda fecha del calendario y con cuatro de sus primeros seis encuentros ligueros como visitantes.

Lakovic destacaba que el grupo está "muy ilusionado por el reto de esta pretemporada en la que tenemos que intentar prepararnos bien". "Estoy contento con el equipo y con el esfuerzo del club para hacerlo posible, pero ahora nos toca a nosotros el acoplar todos los nuevos jugadores a los que ya teníamos aquí y que son importantes, porque tienen que enseñar el camino a los nuevos, como queremos trabajar, donde queremos estar y nos toca demostrar que somos capaces de crear un equipo competitivo, con ganas de mantener el nivel para estar compitiendo en las posiciones de arriba".

En cuanto a los cambios sufridos en la plantilla del Granca respecto a la temporada pasada, el técnico balcánico reconocía que "el equipo tiene bastantes jugadores nuevos, por lo que pierde algo de conocimiento entre ellos, por lo que necesitaremos algo de tiempo para acoplarlos a todos, pero la idea es poder mejorar en pretemporada el aspecto físico y atlético del equipo para dar un plus en este aspecto y en este sentido, aunque pienso que hemos hecho los deberes, ahora nos toca demostrarlo".

Incorporación tardía de Kuath, Angola y Brussino

En ese proceso de aprendizaje, la llegada tardía de dos jugadores nuevos como son Kuath y Angola, además de la de Brussino, por sus compromisos con las selecciones nacionales de Colombia, Sudán del Sur y Argentina, respectivamente, el esloveno recordaba que "Kuath ha terminado ya su participación en el afrobasket con Sudán del Sur y debería de incorporarse en breve, al menos ese es mi deseo; pero en el caso de Angola y Brussino todavía no han empezado la Copa América y esperamos que ambos se puedan sumar lo antes posible, porquees necesario para acoplalor todo y que todos vayamos en la misma línea". "Poca cosa podemos cambiar en este sentido, sólo desear que vuelvan sanos", recalcó esperanzado.

Lakovic admitió tras su primera toma de contacto con las nuevas incorporaciones que "ha sido buena, siempre todos en los primeros días vienen con ilusión, sonrientes, frescos, es normal que todos estén contentos, pero veremos con el paso de los días y el aumento de la carga de trabajo como el equipo se porta, en eso estamos, para intentar entre todos enseñarles el camino y será un trabajo muy grande para nuestros veteranos, que ayudan en esta parte de la preparación".

En cuanto al comienzo del calendario de la ACB, el esloveno no dudó en calificarlo como "brutal", apuntando que "las primeras seis jornadas, cuatro de ellas a domicilio, solo somos tres equipos de toda la liga que comienzan así, junto a Baskonia y Burgos, es muy difícil de entender como ha ido este sorteo, que para mí no es un sorteo como tal, porque ha ido medio dirigido y es difícil, pero no podemos cambiarlo". "Espero que las fechas, los horarios y los días nos sean favorables, porque va unido también con la BCL y tenemos que mirar los viajes; estamos acostumbrados, somos un equipo que normalmente es el que más kilómetros hace cada temporada en todo el mundo y siempre miramos adelante, porque poca cosa podemos controlar en este sentido", agregó.

El jefe del banquillo amarillo destacó que en este nuevo proyecto "las ganas, la ambición es intentar jugar un poco más rápido, pero al final el equipo lo que tenemos ya construído con los jugadores importantes que siguen aquí, al final no va a haber mucho cambio en el estilo de juego". "Debemos de ser siempre capaces de jugar al ritmo que se va a imponer en los partidos importantes en los que normalmente tiende a ser más bajo, por eso debemos de acostumbrarnos a los distintos ritmos que se pueden dar durante un mismo partido", matizó.

Respecto a los siete partidos con los que contará en esta pretemporada para engrasar la maquinaria, Lakovic recalcó que "son los justos, no me gustaría tener más, un calendario de pretemporada de seis partidos hubiera sido el ideal, pero en este caso para no dejar 14 días entre el último amistoso ante el Tenerife y el primer partido de liga, por eso hemos incorporado un séptimo partido -ante el Covirán Granada- para poder estar en un timing óptimo para preparar ese primer partido de ACB".

Las salidas de Bordón y Shurna

El estratega balcánico ofreció además, su opinión sobre la no continuidad de Dylan Bordón y su fichaje por el eterno rival, La Laguna Tenerife: "Personalmente quería que se quedase, pero siempre hay dos o tres opiniones, la del club, la del propio Dylan y la de sus agentes, por eso no sólo es lo que deseamos nosotros sino como se van desarrollando las cosas, no sólo con él, sino que ha pasado también en muchos otros casos en esta post temporada, porque es el mercado el que manda y poco más puedo añadir".

En lo personal, Lakovic también valoró la no continuidad en el proyecto de uno de sus hombres de confianza, John Shurna, afirmando que "ha sido complicado, es una situación sensible porque es un jugador que siempre ha sido un líder tanto dentro como fuera del campo y con tantos años se había creado una relación fuerte y por eso son decisiones difíciles, pero somos profesionales, hay que pasar la página, aunque es difícil porque el cariño y la relación personal siempre se mantendrá durante muchos años cuando incluso estemos todos fuera del parqué, es algo que siempre queda".

Por último, del nuevo rol de Lucas Maniema y de Fynn Schott dentro de la dinámica del primer equipo, el esloveno resaltó que "espero ver que ayudan al equipo a prepararse, en el caso de Lucas se incorpora al 100% al primer equipo, creo que tendrá oportunidades, también Fynn se va a incorporar y veremos como se termina de configurar el equipo, aunque también el resto de jóvenes que podéis ver hoy aquí están para ayudar al equipo y prepararse para su equipo U22, están siempre conectados con el primer equipo, tanto en su presencia como en la filosofía de juego".