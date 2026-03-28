El Jairis resiste la exhibición de Iyana y sueña con revalidar el título copero ante el Valencia

El Hozono Global Jairis, vigente campeón de la Copa de la Reina, resistió este sábado en el Palau d’Esports de Tarragona la exhibición ofensiva de Iyana Martín, máxima anotadora del partido con 20 puntos, y se impuso en una igualada semifinal al Perfumerías Avenida (76-73) para soñar con revalidar el título.

Hozono Global Jairis - Perfumerías Avenida (baloncesto, Copa de la Reina) COPA DE LA REINA JAI 76 73 AVE Alineaciones HOZONO GLOBAL JAIRIS, 76 (23+14+18+21): Aina Ayuso (18), Alba Prieto (5), Txell Alarcón (9), Morgan Bertsch (17) y Laura Gil (3), -cinco inicial-, Ángela Mataix (6), Marie Mané (3), Matilda Ekh (6) y Billie Massey (9). PERFUMERÍAS AVENIDA, 73 (22+14+18+19): Andrea Vilaró (5), Iyana Martín (20), Laura Spreafico (12), Virag Kiss (2) y Khadijiah Cave (6), -cinco inicial-, Claudia Soriano (-), Ayleen Magarity (16), Maria Belen Arrojo (-), Shavonte Zellous (4), Abigail Meyers (6) y Mousdandy Djaldi-Tabdi (2).

En la reedición de la última final copera, no fue hasta los minutos finales cuando, con empate a 66, un parcial de 5-2 inclinó la balanza a favor del cuadro murciano que desde la línea de tiros libres certificó su billete para la final. Este domingo a las 18:30 horas, el Jairis se medirá al Valencia Basket, que eliminó al Casademont Zaragoza (72-82).

La irrupción del conjunto salmantino en el partido pareció una prolongación de los cuartos de final, en los que había arrollado al Spar Girona. De salida firmó un parcial de 0-7 (min. 1), impulsado por la inspiración de Magarity, obligando al vigente campeón a remar a contracorriente desde los primeros compases.

Supo reaccionar, sin embargo, el cuadro murciano, que con el paso de los minutos fue cambiando la inercia del encuentro. Encontró acierto desde el perímetro para limar diferencias, creció en defensa y endureció las ayudas sobre Iyana.

Así, tras un ejercicio de paciencia y consistencia, una canasta de Massey culminó la remontada y permitió al Jairis marcharse al primer descanso por delante (23-22). La tendencia no cambió en el inicio del segundo cuarto, donde se evidenciaron las dificultades del Perfumerías, que necesitó más de cinco minutos para anotar su primera canasta del periodo (28-25, min. 15).

Para agravar los problemas del conjunto salmantino, Iyana tuvo que ser atendida por molestias en la zona lumbar y su paso por el banquillo acabó por atascar el ataque azulón. Lo aprovechó el vigente campeón, que en un segundo cuarto de menor anotación logró abrir la máxima diferencia tras un triple de Ehk (36-26, min. 18).

El regreso de Iyana a pista en el último minuto devolvió la esperanza al equipo más laureado de la Copa. Con cinco puntos consecutivos metió de nuevo a las suyas en el partido y, sumados a tres tiros libres de Spreafico, el marcador se apretó hasta el 37-36 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el partido recuperó visos de intercambio de golpes y anotación abierta. En ese ir y venir, a Perfumerías lo lideraba una Iyana incontestable, que desquiciaba a la defensa rival, mientras que los triples eran la llave del Jairis para devolver la moneda y mantener la igualdad hasta entrados los cinco minutos finales (64-64, min. 35).

Entonces, dos tiros libres de la veterana Gil y un triple de Bertsch dibujaron un parcial del Jairis que amenazaba con ser definitivo (71-68, min. 38). A la hora de la verdad, una antideportiva a Prieto llevó a Spreafico a la línea de tiros libres, donde falló ambos intentos para el Perfumerías.

Desde el otro lado, el Jairis, por más que el cuadro azulón se negó a hincar rodilla, aprovechó sus tiros libres para sentenciar el definitivo 76-73 y meterse en la final por segundo año consecutivo.

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