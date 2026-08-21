Jaime Pradilla ya se siente madridista por los cuatro costados

Jaime Pradilla apenas lleva unos días de entrenamiento, pero ya se siente madridista por los cuatro costados. Tras completar un nuevo entrenamiento de pretemporada de cara al inicio de la campaña 2026/27. El nuevo jugador del Real Madrid explicó cómo ha vivido sus primeros días en nuestro club.

“Me he sentido muy acogido desde el primer momento. Me han trasmitido el gen de esta camiseta y de llevar este escudo, que es algo por lo que hay que estar orgulloso y por lo que hay que luchar en cada partido”, dijo.

“Somos un equipo nuevo con un entrenador nuevo. Debemos ir sabiendo las cosas que el compañero hace bien y en las que le puedes ayudar, ir conociéndonos poco a poco porque esto se trata de hacer un equipo, que todos vayamos a una y que todo salga bien”.

Jaime Pradilla posa con la camiseta del Real Madrid / Real Madrid

La importancia de Pedro Martínez y Llull

“Pedro exige siempre el máximo, el 100%. Eso es lo que me sigue exigiendo y, como a todos los compañeros. Es muy importante para mí para adaptarme lo antes posible, igual que es muy importante tener al capitán al lado en el vestuario. Me va a ayudar mucho a adaptarme lo antes posible. Estoy muy contento de poder estar con dos personas que son muy importantes y que se aprende mucho al lado de ellos”.

Exigencia en el día a día

"Luchamos por competir por todos los títulos. Al final, se traslada a los entrenos. Desde el compañerismo, pero siempre compitiendo en cada entreno. Eso es lo que te hace mejorar día a día y es super importante".

Sus compañeros de equipo

"Es un gran vestuario. Conocía ya a muchos porque había jugado contra ellos. Estoy muy bien, me han acogido muy bien y estoy contento de poder compartir vestuario con ellos. Ojalá podamos hacer grandes cosas este año".