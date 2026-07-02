BALONCESTO
Jaime Pradilla ha decidido dar el salto al Real Madrid
La mega oferta que le ha presentado el conjunto blanco y los cinco años de contrato han pesado en el jugador que tenía una contraoferta ‘taronja’ que finalmente no ha considerado
El ala-pívot del Valencia Basket, Jaime Pradilla, ya ha comunicado al Real Madrid que acepta su oferta para dar el salto al conjunto blanco la próxima temporada a pesar de tener contrato con el Valencia Basket y que recibirá una compesación de 1,5 millones de euros para liberarle del contrato ‘taronja’.
El jugador aragonés ya era conocedor desde hace algunos días del interés del Madrid por ficharle aunque no había dado todavía la ‘luz verde’ ya que quería hablarlo primero con los suyos y por supuesto, con su equipo, el Valencia Basket, con el que había renovado recientemente su contrato y doblado su cláusula de salida.
El conjunto de Juan Roig le realizó una contraoferta para tratar de retenerlo, con unas cifras parecidas a las que recibirá en el Madrid, aunque el jugador ha valorado la proyección de formar parte del equipo blanco, y ya ha tomado la decisión y ‘debilita’ un poco más al campeón de la Liga Endesa.
Seguirá junto a Pedro Martínez
Jaime Pradilla seguirá teniendo como entrenador a Pedro Martínez ya que también se dará a conocer en breve su fichaje por el conjunto blanco, en otro de los movimientos espectaculares que está realizando el Madrid después de un año decepcionante.
Pradilla llegó al Valencia Basket hace seis temporadas, procedente del Casademont Zaragoza, y en estos años, su progresión ha sido enorme. A sus 25 años está lejos de haber tocado techo. Pradilla es internacional con España desde hace algunas temporadas y con él el Real Madrid tiene un cupo de largo recorrido.
Pradilla tenía sobre la mesa ofertas de otros equipos como el Anadolu Efes y del Hapoel, pero ha preferido seguir en el baloncesto español aunque cambiando de club para irse a un Madrid donde tendrá gran protagonismo.
Para el club ‘taronja’ supone una baja más después de las de Jean Montero, Brancou Badio, Sergio De Larrea, Braxton Key y el propio Pedro Martínez, en una auténtica desbandada del Valencia Basket después de una temporada excepcional que culminó con el título de Liga Endesa.
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