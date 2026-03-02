Jabari Parker se vistió de corto con la Penya

Mientras el Barça se ha mostrado incapaz de reforzar el equipo durante toda la temporada, la Penya se ha movido con rapidez para cubrir la baja del estadounidense Sam Dekker con la llegada de un jugador tan mediático como un Jabari Parker que viene cedido hasta final de temporada por el Partizan que dirige Joan Peñarroya tras dejar el Barça el pasado verano.

El que fuese número 2 del draft de la NBA es una incógnita por el flojo nivel físico que ofreció en la recta final del curso pasado a las órdenes del propio Peñarroya, con el que tampoco ha tenido 'feeling' en Belgrado. En este sentido, cabe destacar también que su protagonismo fue el claro descenso con Zeljko Obradovic.

Sea como fuere, Dani Miret ya ha demostrado sobradamente su capacidad para sacar el máximo rendimiento del equipo y confía en que forme una sociedad tan buena con el 'mago' Ricky Rubio como la que viene formando toda la temporada con otro veterano como el exazulgrana Ante Tomic. Y claro, el ex de la NBA es talento puro y desborda calidad anotadora. Es de esos jugadores a los que da gusto ver con la bola en las manos.

Las negociaciones con el Partizan no han sido fáciles, pese a que los deseos de las tres partes convergían. Los blanquinegros querían desprenderse del jugador, el Asisa Joventut ha insistido mucho en hacerse con sus servicios y el ala-pívot veía con buenos ojos disputar al menos los cinco meses que quedan de curso junto a una ciudad en la que fue muy feliz durante casi dos años.

La gran noticia del lunes ha sido la presencia de Jabari Parker en el entrenamiento del cuadro catalán. El jugador nacido en el peligroso South Side de Chicago que atraviesa la línea roja del metro saludó a sus nuevos compañeros, realizó sus primeros tiros como jugador verdinegro en calidad de cedido y comenzó una recta final de curso en la que quiere volver por sus fueros.

A la vista de lo sucedido con Sam Dekker, todo apunta a que Dani Miret lo quiere como un especialista en el tiro de tres al estilo de lo que sucedía con Terence Morris en el Barça de Xavi Pascual que alzó la Euroliga en París en 2010. Con Ricky a los mandos y con un anotador compulsivo como Cameron Hunt en el '2', los puntos de Jabari Parker podrían hacer mucho bien al equipo.

Ahora será Dani Miret el que decida si el exazulgrana debutará el próximo domingo ante el Covirán Granada en la Liga Endesa (12.30 horas), si lo hace el martes de la semana que viene ante el Würzbug alemán en la penúltima jornada del TOP 16 de la FIBA Champions League o... ¡el domingo 15 contra el Barça! Los tres partidos se disputarán en el Olímpic de Badalona.

Tres jugadores del Asisa Joventut han jugado con sus selecciones en esta 'ventana': el estonio Henri Dreel anotó 16 puntos en la derrota por 69-79 ante la Suecia de Hankanson (18 puntos) y 23 en la victoria por 77-88 contra el mismo rival con 21 puntos del base. Además, el croata Michael Ruzic aportó seis puntos y cuatro rebotes en la victoria ante Alemania (93-88) y tan solo uno con dos rebotes en la derrota por 91-89 ante la campeona mundial.