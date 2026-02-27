Jabari Parker y Ricky Rubio, el dúo con ADN Barça que quiere revolucionar al ASISA Joventut

La llegada de Jabari Parker genera mucha ilusión en Badalona. El norteamericano aterriza hasta final de temporada con el objetivo de ayudar al ASISA Joventut a conseguir sus objetivos para esta temporada, entre los que están alcanzar los playoffs de Liga Endesa y conquistar la Basketball Champions League, en la que van bien encaminados.

Ya lo anunció la Penya con el mayor entusiasmo y un mensaje claro: “Una incorporación de lujo”. Tras la marcha de Sam Dekker, el equipo se había quedado algo cojo en las posiciones de ‘3’ y de ‘4’, y la cesión del estadounidense viene como anillo al dedo para el proyecto. Ahora mismo, el ASISA Joventut ocupa la octava plaza en Liga Endesa y la primera en su grupo de Champions League.

“Hola, tíos. Aquí Jabari. Estoy muy contento de jugar al baloncesto con el ASISA Joventut y estoy emocionado de poder veros a todos. ¡Força Penya!”, anunciaba el propio jugador en un vídeo en el que habló en un fluido castellano. Algo que no debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta que el norteamericano estuvo dos temporadas defendiendo los colores del Barça y su familia vive en la Ciudad Condal.

En Badalona, Jabari se reencontrará con uno de sus compañeros en la temporada 2023/24: Ricky Rubio. El principal faro de ASISA Joventut también estuvo a las órdenes de Roger Grimau el último tramo del curso y compartió vestuario con el estadounidense, por lo que todavía será más fácil la adaptación de ‘JP’, que no ha tenido suerte estos últimos meses en Serbia.

La última vez que Jabari pisó una pista de baloncesto en un encuentro oficial fue a principios de año, el día 9 de enero, precisamente en el Palau Blaugrana. Desde entonces, no había figurado en los planes de Joan Peñarroya, que quería deshacerse de un jugador al que catalogó de poco profesional en una rueda de prensa. En Badalona tendrá una nueva oportunidad para disfrutar del baloncesto.

Ricky Rubio tiene una buena relación con Jabari / JOV

El dúo Ricky-Jabari puede ser letal en ACB, e incluso más si se suma el nombre de Ante Tomic a la ecuación. Tanto el español como el estadounidense han estado en la NBA y tienen calidad de sobra para decidir partidos. El base de El Masnou está firmando una temporada brutal en cuanto a números. Sin ir más lejos, a pesar de caer en Copa, no estuvo lejos de firmar un triple-doble (11 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias).

"Es un jugador de mucho talento"

"Siempre iría bien tener a Jabari. Es un jugador que tiene mucho talento y que la Penya, económicamente, no se puede permitir", analizaba Ricky Rubio durante la Copa del Rey, aunque la posibilidad de traerlo cedido ha permitido que el norteamericano finalmente comparta vestuario con él. Durante las dos temporadas que estuvo en el Barça, Jabari Parker promedió mas de 12 puntos por partido.

La nueva pareja de moda en el ASISA Joventut debutará la próxima semana en casa. Los de Dani Miret recibirán al Granada en un partido en el que parten como favoritos y Jabari Parker podría tener sus primeros minutos. En Europa lo harán dos días después, también en Badalona, contra el Wurzurg. Y ese fin de semana habrá un derbi muy especial contra el Barça de Xavi Pascual.