Jabari Parker revoluciona a la afición de la Penya

Todos los aficionados del ASISA Joventut ya tienen marcado en el calendario el debut de su nueva estrella hasta final de temporada, el estadounidense Jabari Parker, que ya se entrena trabajando con sus compañeros para iniciar en esta nueva etapa de unos meses de verdinegro.

La Penya quiere aprovechar el tirón de Parker y también ha pulsado la ilusión de los aficionados que ya pudieron tener un primer contaco con el alero estadounidense al que le dieron la bienvenida, y con el que pudieron fotografiarse en la zonal VIP del Olímpic y conseguir su autógrafo.

Sin duda su llegada a Badalona es todo un acontecimiento y todo el mundo ya tiene marcado en el calendario su debut como verdingero este próximo 8 de marzo en el Olímpic ante el Covirán Granada (12.30h.).

El Barça, en el horizonte

Aunque el autentico plato fuerte llegará la siguiente semana, con la visita de su ex equipo, el Barça al Olímpic donde se medirá ante sus ex compañeros (domingo, 15), ahora con la camiseta del Joventut, algo que parecía impensable solo unas semanas atrás.

Parker también se encuentra mu y feliz de poder aterrizar al menos por unos mesese en el Joventut, que le permite completar una tumultuosa temporada que arrancó con el Partizan, aunque los acontecimientos acaecidos en la entidad serbia le ha llevado a Badalona, que lo ha acogido con los brazos abiertos.

Ricky Rubio conversa con Jabari durante un entrenamiento en Badalona / JOV

De hecho, el alero ha estado trabajando intensamente el aspecto físico que le ha llevado a perder hasta cinco kilos en apenas unos días ya que quiere estar en plenitud física para poder aportar al equipo desde el primer momento, y que sea un jugador diferencial en este tramo final de la temporada y que lleva a soñar con lograr el título de la Basketball Champions League, que se jugará precisamente en el Olímpic.