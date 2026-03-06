Jabari Parker, listo para debutar con el Asisa Joventut: "Es talentoso, pero debemos tener paciencia"

El Asisa Joventut vuelve a la carga tras dejar atrás su participación en la Copa del Rey. En Valencia, el conjunto verdinegro no pudo acabar con el anfitrión y se despidió del torneo a las primeras de cambio. Ahora bien, la resaca tras la presencia del equipo en el Roig Arena ha sido dulce, una vez confirmada la incorporación de Jabari Parker.

Dani Miret y el grupo añaden una pieza al equipo que apunta a ser diferencial y que puede ser determinante en este tramo final de la temporada, en el que, más allá de lograr la clasificación para el Playoff de la Liga Endesa, el gran objetivo es intentar levantar la FIBA Basketball Champions League y llegar a una Final Four que se celebrará en el Olímpic de Badalona.

Ricky Rubio, con Dani Miret en el Buesa Arena / EFE

Prohibido fallar ante Covirán Granada

El objetivo es ambicioso, pero el Asisa Joventut se centra en ir paso a paso y partido a partido. El próximo compromiso de los verdinegros es este próximo domingo (12:30h CET), en casa, ante un Covirán Granada prácticamente descendido a Primera FEB, y contra el que no se puede fallar para sumar la que sería la 13ª victoria liguera de la temporada.

Ante los andaluces, Miret tiene la duda de Guillem Vives por un esguince en su tobillo izquierdo. El gran objetivo de la Penya es sumar una nueva victoria en Liga Endesa, pero este domingo, los focos apuntarán hacia un Jabari Parker que debutará con su nuevo equipo en una competición en la que acumula 74 partidos disputados con el Barça durante las últimas dos temporadas.

Las palabras de Dani Miret sobre Jabari Parker

"Es un jugador de un talento muy grande, lo hemos estado esperando, la situación se ha alargado, pero en todo momento él era el jugador que queríamos y necesitábamos. El equipo está dispuesto a readaptar roles para volver a encontrar automatismos. Ofensivamente, nos debe hacer mejores y tendremos un momento en el que hay que integrarlo y adaptarlo a lo que hacemos, y hay que tener paciencia", explicó un Miret que también desveló como han sido los primeros días del estadounidense en dinámica del equipo.

"Él es muy bueno, está en muy buena predisposición, pero llegar a un equipo a media temporada tiene su proceso y su dificultad y no quiero que seamos injustos sacando conclusiones respecto a Jabari. Lleva dos días con nosotros, está empezando a conectar con sus compañeros, y de eso se trata, que con el talento que tenemos sea capaz de entender cómo tiene que jugar con Ante (Tomic) o con Simon (Birgander), de cómo tiene que hacer el pick and roll con Ricky (Rubio), Guillem (Vives) o Cameron (Hunt). Tiene experiencia, es talentoso e inteligente, pero todo tiene un proceso", detalló.

Jabari Parker lucirá el dorsal 11 en su etapa en el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Por último, Miret apeló a esa conexión y cariño que obtendrá de su nueva afición, para que el jugador sea consciente de los valores del equipo en el que competirá hasta final de temporada, y para que se pueda subir al tren de un grupo que espera lograr grandes cosas en la segunda mitad de curso.

La conexión con su nueva afición

"Entre todos hay que transmitirle esa ilusión que tenemos todos para el tramo final de temporada, y también lo que es la Penya. Creo que él, cuando venga al Olímpic y lo vea lleno, conozca a nuestra afición, y vea que estamos afrontando una temporada especial, le acabará dando un extra para que de su 100% para que este equipo llegue al máximo, que es lo que todos queremos", concluyó.