Jabari Parker: "Jugaré en la Antártida si es necesario"

"Sólo quiero jugar al baloncesto, quiero divertirme y disfrutar de mi vida", afirmó el jugador estadounidense en una entrevista en la Euroliga "Me encanta Barcelona, es preciosa" decía. "Es un nuevo capítulo en mi carrera. Es algo diferente y que quería hacer, algo nuevo".

El ala-pívot del Barça Jabari Parker aseguró este miércoles que su objetivo como profesional es "jugar al baloncesto" y "disfrutar" de este deporte, por el que se iría a "la Antártida si fuera necesario".

"Sea cual sea la experiencia que tenga, trato de vivir el momento. Jugaré en Alaska si es necesario, jugaré en la Antártida. Solo quiero jugar al baloncesto, quiero divertirme y disfrutar de mi vida", afirmó el jugador estadounidense en una entrevista para la Euroliga.

Parker comentó que la presión externa no le afecta sobre la pista: "Nunca me puse expectativas y definitivamente no vivo según la percepción que otras personas tienen de mí. Dios es la persona a la que me someto y sé que lo estoy haciendo sentir orgulloso".

Encantado con Barcelona

El interior norteamericano está encantado con su adaptación al Barça: "Me encanta Barcelona, es preciosa. La gente aquí es muy paciente y muy amable, especialmente con gente como yo que no habla catalán o español. Es un nuevo capítulo en mi carrera. Es algo diferente y que quería hacer, algo nuevo".

Sobre el largo historial de lesiones que truncó su carrera en la NBA después de ser elegido en el número dos del draft de 2014, Parker explicó que "no fue devastador en absoluto" porque "en la vida hay adversidades y no hay una ruta perfecta para nadie".

"Pasó lo que pasó y cada vez me recuperé", sentenció Jabari Parker, que sigue en proceso de adaptación al Barça.