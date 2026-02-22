Jabari Parker jugará en el ASISA Joventut hasta final de temporada, después del acuerdo alcanzado por el conjunto verdinegro con el Partizan de Belgrado, y que será oficializado en breve, según informaba el periodista Adrian Rodríguez en su cuenta de twitter, y a falta de confirmación oficial por ambos equipos.

El conjunto de Dani Miret, que no pudo pasar de los cuartos de final de la Copa del Rey, iba en busca de un jugador anotador y resolutivo después de la salida de Sam Dekker, y han encontrado en el alero ex azulgrana en la mejor opción para reforzarse de cara al tramo definitivo de la temporada, en lucha por la Liga Endesa y la Champions Basketball League, que jugará la Fase final en el Olímpic de Badalona.

El jugador, que ya no contaba desde hacía semanas en el conjunto de Joan Peñarroya, no ha conseguido un acuerdo para rescindir su millonario contrato, aunque ha logrado poder salir de Belgrado y regresar a Barcelona donde se encuentra su familia.

Un acuerdo positivo para todos

Una acuerdo que beneficia a todas las partes, ya que el ASISA Joventut logra a un jugador con facilidad anotadora, el Partizan se saca de encima temporalmente a un jugador con el que no contaba, y Parker regresa a Barcelona donde se encuentra muy cómodo y con opción de ser importante para los verdinegros.

Joan Peñarroya ya había anunciado que Parker no volvería al equipo al considerarlo fuera de forma, y desde el club han intentado cerrar su salida, aunque no se han puesto deacuerdo por lo que la solución temporal es una cesión de la que se beneficiará el Joventut.

Parker consigue salir del Partizan, equipo al que llegó este verano tras pedir su salida del Barça, aunque la salida inesperada de Zeljko Obradovic acabó actuando en contra de sus intereses y más con la llegada de Joan Peñarroya con el que no guardaba precisamente una buena relación tras su paso por el Barça.