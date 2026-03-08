Jabari Parker deslumbra en su debut con el Asisa Joventut y el Olímpic ya corea su nombre

El debut de Jabari Parker con Asisa Joventut fue inmejorable. Tras casi dos meses de inactividad, apartado en el Partizán de Joan Peñarroya, el ala-pívot estadounidense volvió a vestirse de corto para saltar a una pista de baloncesto. En su primera toma de contacto en el Olímpic y ante su nueva afición, el '11' verdinegro dejó muestras de que su enorme talento sigue intacto: en menos de 15 minutos en cancha, firmó 13 puntos, tres rebotes, dos recuperaciones, tres tapones y dos pérdidas para 15 créditos de valoración. Tras un primer cuarto para olvidar, la Penya se rehizo en los tres restantes para acabar imponiéndose por un incontestable 109-73.

Serio y concentrado como de costumbre, Jabari Parker saltó a la cancha del Olímpic para realizar su primera rueda de calentamiento como jugador verdinegro. Dani Miret lo iba a reservar para el quinto titular, pero eso no evitó que el estadounidense se llevase una gran ovación tanto cuando salió en el vídeo de presentación del equipo, como cuando el speaker de la Penya, Oscar Cuesta, pronunció su nombre.

La conexión con Ricky ya lució en su primera canasta

Quedaban cinco minutos y medio para cerrar el primer acto y entonces sí, Miret miró al banquillo para llamar al bueno de Jabari, que iba a entrar a pista junto a Ricky Rubio, con el que coincidió en el Barça a finales del curso 23/24. La parroquia verdinegra no dudó en ponerse en pie ante la entrada de su nuevo '11', y Parker no tardó ni un minuto en firmar su primera canasta como jugador badalonés, no perdonando bajo aros tras asistencia de su querido Ricky.

En lo colectivo, la Penya no arrancó excesivamente bien el duelo ante Granada (9-19), pero tras tiempo muerto, Parker siguió ampliando su cuenta anotadora con una canasta marca de la casa: uno contra uno para superar al rival con su enorme talento, y piernas suficientes para culminar la acción con un aro pasado.

El cuadro nazarí seguía castigando desde la línea exterior en los primeros compases del segundo cuarto (18-33), momentos en los que Parker se oxigenaba en el banquillo, algo lógico, ya que su último partido había sido casi dos meses atrás, el 9 de enero en el Palau ante el Barça en encuentro de Euroliga.

Jabari Parker, junto a Michael Ruzic / ACB Photo - David Grau

Segundo cuarto bestial de la Penya

Llegó la reacción de Asisa Joventut como un huracán, y con un parcial de 16-2 gracias a grandes minutos en pista de Henri Drell, los de Miret se volvían a meter de lleno en partido 34-35. Jabari dio descanso al estonio, y el de Chicago siguió ahondando en la herida de los andaluces. Se apuntó dos canastas más de dos puntos, imparable entrando hacia el aro, para marcharse al descanso con ocho puntos, dos rebotes, una recuperación y dos tapones. La Penya volaba, y con un triple sobre la bocina de Adam Hanga, los badaloneses asestaron un increíble parcial de 37-11 que empezaba a dejar el encuentro muy encaminado (53-39).

Jabari Parker debutó con el Asisa Joventut / AFP vía Europa Press

La afición verdinegra coreó su nombre

En el tercer cuarto se vivió un momento muy emotivo que, seguro, le vino genial a la autoestima de un Parker que intenta olvidar los malos meses vividos en Belgrado. Se empezaron a escuchar los primeros cánticos por parte de la afición coreando el nombre del estadounidense, y fue tras un 2+1, cuando todo el Olímpic pronunció el nombre de Jabari Parker. El '11' verdinegro entró al asalto final siendo el máximo anotador de los suyos (13), y eso que desde la línea del triple, el de Chicago no estaba teniendo su partido más inspirado.

No saltó a pista en el último cuarto, pero tampoco hizo falta ya que la Penya selló su 13ª victoria de la temporada tras superar a Covirán Granada por 109-73. Este próximo martes (20:30h) segunda cita con Jabari en el partido de BCL ante el Würzburg.