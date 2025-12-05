Baloncesto
Jabari Parker, desconcertado por la tensa situación que vive el Partizan
La estrella del conjunto serbio vio como su afición le pitaba y a sus compañeros, sin entender demasiado el por qué la afición estaba contra ellos, y solo profería cantos de apoyo a Obradovic
El ex jugador del Barça y estrella del Partizan de Belgrado, Jabari Parker, vivió este jueves uno de los momentos más desconcertantes y surrealistas de su carrera al sentir en sus propias carnes los silbidos de su afición y los cánticos de apoyo a Obradovic, que la semana anterior había presentado su dimisión.
Parker, que ayudó con siete puntos a la victoria del Partizan ante el FC Bayern (92-85), reconoció estar desconcertado por los modos de sus aficionados, aque empezaron abuchando a sus jugadores y desplegando pancartas de apoyo a Obradovic.
Aunque la situación cambió en la segunda mitad, cuando Tyrique Jones y Duane Washington empezaron a empujar al Partizan hacia la victoria. Los jugadores finalmente recibieron el apoyo habitual de la grada, lo que les ayudó a conseguir una victoria muy necesaria.
"Mi compromiso es con el Partizan"
Parker aseguró tras el encuentro que “mi compromiso es con el baloncesto, con mi equipo, el Partizan; por eso vine aquí”, dijo, admitiendo que nunca había vivido algo parecido.
“Nunca, pero ¿qué es más importante: concentrarme en eso o ganar? Porque la temporada tiene que continuar. Es una pena, sabemos que el entrenador se ha ido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente no presentarnos? Tenemos que hacerlo, porque esta es nuestra pasión, lo que amamos hacer”, comentó el estadounidense.
El exjugador de la NBA y del Barcelona reconoció que vino al Partizan por Obradović. “Verlo irse… No sé qué pasó, pero se fue. Vamos a intentar representarlo; eso es lo que vamos a hacer”.
La próxima semana, el Partizan recibirá al Estrella Roja en el primer derbi de Belgrado de la temporada. “Sé que es un partido importante, que va a ser intenso, pero tenemos que hacer lo que hicimos hoy, y eso es lo que estamos logrando”, concluyó Parker.
