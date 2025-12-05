Jabari Parker, desconcertado por la tensa situación que vive el Partizan

El ex jugador del Barça y estrella del Partizan de Belgrado, Jabari Parker, vivió este jueves uno de los momentos más desconcertantes y surrealistas de su carrera al sentir en sus propias carnes los silbidos de su afición y los cánticos de apoyo a Obradovic, que la semana anterior había presentado su dimisión.

Parker, que ayudó con siete puntos a la victoria del Partizan ante el FC Bayern (92-85), reconoció estar desconcertado por los modos de sus aficionados, aque empezaron abuchando a sus jugadores y desplegando pancartas de apoyo a Obradovic.

Aunque la situación cambió en la segunda mitad, cuando Tyrique Jones y Duane Washington empezaron a empujar al Partizan hacia la victoria. Los jugadores finalmente recibieron el apoyo habitual de la grada, lo que les ayudó a conseguir una victoria muy necesaria.

Los 22 puntos de Duane Washington lograron calmar las aguas entre la afición del Partiza, dolida con la salida de Obradovic / EUROLEAGUE

"Mi compromiso es con el Partizan"

Parker aseguró tras el encuentro que “mi compromiso es con el baloncesto, con mi equipo, el Partizan; por eso vine aquí”, dijo, admitiendo que nunca había vivido algo parecido.

“Nunca, pero ¿qué es más importante: concentrarme en eso o ganar? Porque la temporada tiene que continuar. Es una pena, sabemos que el entrenador se ha ido, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente no presentarnos? Tenemos que hacerlo, porque esta es nuestra pasión, lo que amamos hacer”, comentó el estadounidense.

Parker reconoció que había fichado por Obradovic, aunque sin él, hay que seguir adelante / EUROLEAGUE

El exjugador de la NBA y del Barcelona reconoció que vino al Partizan por Obradović. “Verlo irse… No sé qué pasó, pero se fue. Vamos a intentar representarlo; eso es lo que vamos a hacer”.

La próxima semana, el Partizan recibirá al Estrella Roja en el primer derbi de Belgrado de la temporada. “Sé que es un partido importante, que va a ser intenso, pero tenemos que hacer lo que hicimos hoy, y eso es lo que estamos logrando”, concluyó Parker.