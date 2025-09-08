Jabari Parker, un adiós al Barça “sin amargura”

Jabari Parker ya está concentrado en su nuevo club, el Partizan de de Belgrado, en su nuevo destino después de salir del Barça este pasado verano en una decisión sorprendente, pero que complació al jugador y al conjunto azulgrana, por lo que la relación acabó a buenas, a diferencia de otras estrellas que dejaron el Barça.

“El Barcelona me dio la oportunidad de marcharme, fue mi decisión”, aseguraba en una entrevista al portal Basketball Sphere. “No tuve nunca ningún problema con el club, lo respeto mucho y le estoy muy agradecido, fue maravilloso”, explicaba.

“No fue una mala experiencia, fue un sueño hecho realidad.”,dijo. “No se trataba solo de llegar a los playoffs, siempre queríamos trofeos. No quiero decir que dejé el club por amargura, simplemente quería un cambio y jugar en el Partizan, con estos jugadores", aseguró Parker, feliz de su nuevo destino.

El estadounidense afirmó en una entrevista en Basketball Sphere sus buenos recuerdos de blaugrana / SPHERE

Contento con sus nuevos compañeros

"Jugué con Sterling Brown en el instituto, conozco a Shake Milton y Frank Ntilikina de la NBA, y también jugué contra Tyrique Jones. Este es un grupo de chicos que me hizo querer arriesgarme y fichar por el Partizan", manifestó.

Con Kevin Punter, asegura que “me encantaría volver a jugar con él, pero en este momento quería el Partizan porque con este grupo de chicos siento que podemos ganar el título de la Euroliga. No le quito mérito al Barcelona, pero necesitaba este reto", dijo el estadounidense, que también se mostró expectante al ponerse a las órdenes de Zeljko Obradovic.

Parker está ilusionado de su nueva etapa en el Partizan junto a Zeljko Obradovic / PARTIZAN

"He oído que siempre está ahí para ayudar a los jugadores. Cuando el Partizan recibió la información de que existía la posibilidad de que dejara el Barça, me llamó. No digo que mis anteriores entrenadores no fueran buenos, pero él me recuerda a los que me entrenaron en la universidad y en el instituto. Me recuerda a mi padre", aseguró.

"Me gusta ese tipo de enfoque porque es exactamente lo que necesito. Echaba de menos esa parte del aspecto del entrenamiento, y mi impresión es que él sacará lo mejor de mí", finalizó Parker.