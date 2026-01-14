Baloncesto
Ja Morant ya se ve fuera de los Grizzlies
“Hay que aceptarlo”, asegura desde Berlín la estrella sobre los fuertes rumores que acabará fuera de Memphis en los próximos días antes de la fecha límite del 5 de febrero
El base All Star de los Memphis Grizzlies, el siempre polémico Ja Morant, empieza a hacerse la idea de que puede acabar la temporada en otro equipo, después de la rumorología que apunta a su salida de la franquicia de Tennessee, que debe confirmarse antes de la fecha límite del 5 de febrero.
“Hay que aceptarlo” fue la respuesta lacónica del jugador después que la prensa le preguntase en Berlín sobre la posibilidad de que sea traspasado en breve.
El jugador se encuentra con su equipo en la capital alemana, donde se medirán a Orlando Magic en el O2, aunque con las posibilidades que acabe traspasado, podría quedarse en el banquillo para preservarlo de una posible lesión, aunque sí podría jugar en el segundo encuentro en Londres.
En negociaciones
ESPN avanzó a través de uno de los periodistas mejor informados, que los Grizzlies están considerando ofertas por Morant y que se encuentran en conversaciones de intercambio, con los ejecutivos de algunas franquicias asegurando que los Grizzlies priorizarían futuras selecciones de draft y jóvenes jugadores a cambio de la estrella.
Morant no ha podido participar en los últimos cinco partidos de los Grizzlies al sufrir una contusión en la pantorrilla derecha, en una temporada aciaga en la que solo ha participado en 18 encuentros debido a las lesiones una suspensión también por un altercado con el entrenador, Tuomas Lisalo, en noviembre pasado.
La estrella ha sido un personaje polémico que también fue suspendido por la NBA debido mostrar en las redes portando una arma de fuego, tiene contrato con los Grizzlies hasta la campaña 2027-28, y el jugador de 26 años es elegible para una extensión de contrato de hasta tres años, y 178 millones de dólares este próximo verano, que Memphis no parece interesado para ejercitar con su todavía estrella.
