Izan Almansa, último fichaje para el 'nuevo' Madrid

Noticia totalmente inesperada en el mundo del baloncesto. Izan Almansa tomará un camino totalmente distinto al que parecía que iba a seguir y volverá al baloncesto europeo para jugar en su país. Y lo hará en el Real Madrid, según han avanzado Noelia Gómez y Guillermo García. El joven murciano firmará por el conjunto blanco para las próximas 4 temporadas y estará a las órdenes de Sergio Scariolo.

Izan Almansa (Murcia, 2005) será jugador del Madrid y, de esta manera, volverá a jugar en el baloncesto español cuatro años después de dejar la propia cantera madridista para irse a Estados Unidos. Un movimiento que nadie se esperaba por ninguna de las dos partes. Todo hacía indicar que el jugador disputaría la NBA G League, mientras que el Real Madrid en principio ya daba la plantilla por cerrada de cara al inicio de la temporada.

¿Primer año cedido?

No obstante, de los cuatro años de contrato, el primero es muy posible que lo pase cedido. La periodista Olga Lorente ha explicado que hay equipos de la Liga Endesa interesados en contar con los servicios de Almansa para la temporada 2025-26. Sin embargo, la entidad madrileña tiene la decisión en sus manos: si quiere contar con el joven o prefiere cederlo para que se foguee.

Los equipos españoles ya conocen a Almansa desde hace muchos años, cuando se formó en las canteras de UCAM Murcia y Real Madrid y llamaba la atención en todos los torneos formativos. Asimismo, se dio a conocer al mundo en los últimos campeonatos con las inferiores de la selección nacional, con la que fue MVP del Mundial Sub-17 y el Europeo Sub-18 de 2022, y también mejor jugador del Mundial Sub-19 de 2023.

Nuevo rumbo tras el fallido Draft

Izan Almansa se presentó al Draft de la NBA con poco optimismo de que fuera elegido, tras una temporada en Australia donde las cosas no terminaron de irle demasiado bien: 7.6 puntos y 4.3 rebotes para 8.9 de valoración en 17 minutos. En primera ronda estaba descartado y apuró sus opciones para la segunda, donde tampoco fue elegido. Tras la decepción, se unió a los Philadelphia 76ers para disputar la NBA Summer League. A continuación, la franquicia le confirmó un puesto en su equipo de la G League, los Delawere Blue Coats.

Ahora se unirá al Real Madrid, donde le entrenará Sergio Scariolo y con quien pudimos hablar en SPORT antes del Draft. El técnico italiano dio pistas de lo que, bajo su opinión, debía hacer el jugador de 20 en años en caso de no salir elegido. "No le vendría mal un año más en Europa", empezó Scariolo, quien dibujó el camino de Almansa de vuelta al baloncesto europeo: "Le vendría mucho mejor en Europa que en Australia, por lo que yo veo de la evolución de Izan durante este año, y para poder permitir seguir sumando experiencia". Así, ambos se reencontrarán tras ya haber coincidido en dos Ventanas FIBA de la selección española absoluta.