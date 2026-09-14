Iyana Martín, la nueva ‘joya’ del basket español femenino, al servicio ahora del Spar Girona

En Girona se frotan las manos. Y es que no es para menos, después de disfrutar de su último fichaje, la joven jugadora de 20 años, Iyana Martín, que ha liderado a la selección española al bronce en el Mundial de Alemania, que finalizó este domingo con la victoria ante las anfitrionas y la sensación de que nace una nueva estrella española como la joven asturiana.

Y es que Martin ha sido de largo, la jugadora más determinante del conjunto de Miguel Méndez, destacando en todos los encuentros y especialmente en la lucha por el podio donde se marcó un encuentro estelar para finalizar con una valoración de 28, aportando 22 puntos y nueve asistencias. Sublime.

La base asturiana ha firmado un promedió 17,5 puntos por partido, 3,3 rebotes y 4,2 asistencias. Además de un 19,2 de valoración. Además de sus increíbles números, la española suma una capacidad de liderazgo inusual para su edad. Lo demostró en la cancha, ya que cuando más difíciles se pusieron los partidos para España o el equipo más la necesitó, 'Iyi' siempre respondió, echándose a toda una selección española a la espalda.

Iyana Martín ha demostrado carácter y liderazgo para llevar a España hasta el bronce / FEB

Con apenas 20 años, ha ganado el premio a estrella emergente y se ha colado en el mejor quinteto del Mundial junto a Leoni Fiebich (Alemania), Gaby Williams (Francia), Jackie Young y la MVP del torneo Breanna Stewart (Estados Unidos).

Iyana Martin fue elegida la MVP del encuentro ante Alemania, y formó parte del quinteto ideal del torneo / FEB

“El equipo en el que juego me lo permite y me lo facilita. Son un equipo estupendo, que me da la confianza para tener los tiros, para cometer errores y seguir siendo yo misma. No puedo pedir más. Estoy muy orgullosa de todas porque lo han hecho posible, han hecho posible todo lo que hemos logrado y disfrutado en este campeonato”, dijo Iyana.

Nueva etapa en Girona

La base, de 1,76 metros de altura, llega al Spar Girona procedente del Perfumerías Avenida, donde se ha consolidado como una de las jugadoras más espectaculares y determinantes de la competición. Formada en el programa del Siglo XXI al que llegó con 14años, Martín ha defendido la camiseta del conjunto de Salamanca en las dos últimas temporadas.

Este último curso ha firmado una gran campaña que le ha llevado a ser escogida MVP Nacional de la LF Endesa, miembro del cinco Ideal de la temporada y una de las tres finalistas en el galardón de MVP absoluta de la liga. Sus registros fueron de 14,3 puntos, 4,6 asistencias y una valoración media de 13,8 por partido.

La temporada 2024/25 debutó en el EuroLeague Women ganando el premio a la Jugadora Joven, mientras que este curso pasado ha competido en el EuroCup Women con una media de 12,5 puntos por partido.

Su gran nivel en el Perfumerías le ha llevado ahora al Spar Giron / PERFUMERIAS

Su talento no ha pasado desapercibido en Estados Unidos, donde fue seleccionada en la 7ª posición del Draft de la WNBA 2026 por las Portland Fire, que tendrán que esperar a ver su salto a Estados Unidos. “Tomé la decisión de no ir a la WNBA para venir bien al campeonato y me ha ido bien. Estoy supercontenta”, explica la joven estrella, que deberá refrendar todo ese talento al servicio del Spar Girona, y que ya la está esperando con los brazos abiertos.